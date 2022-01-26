https://uz.sputniknews.ru/20220126/v-rossii-predlojili-vvesti-ximicheskuyu-kastratsiyu-pedofilov-22390922.html

В России предложили ввести химическую кастрацию педофилов

В России предложили ввести химическую кастрацию педофилов

С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

2022-01-26T14:19+0500

2022-01-26T14:19+0500

2022-01-26T14:19+0500

россия

совет федерации федерального собрания рф

валентина матвиенко

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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Совет Федерации России одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов, сообщает РИА Новости.Закон коснется случаев, если преступление совершено повторно в отношении детей до 18 лет (раньше было до 14), если жертвами стали два или более ребенка и если насилие сопряжено с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями. В Уголовный кодекс России будут внесены соответствующие поправки.Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести химическую кастрацию педофилов.Инициативу по ужесточению наказания за педофилию внесли после нескольких трагедий в различных регионах, когда дети становились жертвами педофилов-рецидивистов.Химическая кастрация – это введение в организм медицинских препаратов, подавляющих половое влечение и сексуальную активность. Такой вид наказания для педофилов применяется в ряде штатов США, Франции, Германии и других странах.Читайте также: В Узбекистане расширили список экстремистского контента

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совет федерации федерального собрания рф, валентина матвиенко