https://uz.sputniknews.ru/20220126/v-rossii-predlojili-vvesti-ximicheskuyu-kastratsiyu-pedofilov-22390922.html
В России предложили ввести химическую кастрацию педофилов
В России предложили ввести химическую кастрацию педофилов
С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
2022-01-26T14:19+0500
2022-01-26T14:19+0500
2022-01-26T14:19+0500
россия
совет федерации федерального собрания рф
валентина матвиенко
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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Совет Федерации России одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов, сообщает РИА Новости.Закон коснется случаев, если преступление совершено повторно в отношении детей до 18 лет (раньше было до 14), если жертвами стали два или более ребенка и если насилие сопряжено с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями. В Уголовный кодекс России будут внесены соответствующие поправки.Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести химическую кастрацию педофилов.Инициативу по ужесточению наказания за педофилию внесли после нескольких трагедий в различных регионах, когда дети становились жертвами педофилов-рецидивистов.Химическая кастрация – это введение в организм медицинских препаратов, подавляющих половое влечение и сексуальную активность. Такой вид наказания для педофилов применяется в ряде штатов США, Франции, Германии и других странах.Читайте также: В Узбекистане расширили список экстремистского контента
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совет федерации федерального собрания рф, валентина матвиенко
В России предложили ввести химическую кастрацию педофилов
С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik.
Совет Федерации России одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов, сообщает РИА Новости
.
Закон коснется случаев, если преступление совершено повторно в отношении детей до 18 лет (раньше было до 14), если жертвами стали два или более ребенка и если насилие сопряжено с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями. В Уголовный кодекс России будут внесены соответствующие поправки.
Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести химическую кастрацию педофилов.
"В других странах есть химическая кастрация (педофилов). Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств и лишить их пожизненно… во-первых, за решеткой они должны сидеть, ну и в этой части", - заявила она на заседании Совета Федерации.
Инициативу по ужесточению наказания за педофилию внесли после нескольких трагедий в различных регионах, когда дети становились жертвами педофилов-рецидивистов.
Химическая кастрация – это введение в организм медицинских препаратов, подавляющих половое влечение и сексуальную активность. Такой вид наказания для педофилов применяется в ряде штатов США, Франции, Германии и других странах.