https://uz.sputniknews.ru/20220125/v-uzbekistane-rasshirili-spisok-ekstremistskogo-internet-kontenta-22358799.html

В Узбекистане расширили список экстремистского интернет-контента

В Узбекистане расширили список экстремистского интернет-контента

Какое наказание ожидает тех, кто разместит запрещенный контент, читайте в материале.

2022-01-25T08:30+0500

2022-01-25T08:30+0500

2022-01-25T08:30+0500

общество

узбекистан

интернет

узбекский язык

соцсети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/19/22358933_9:142:2603:1601_1920x0_80_0_0_adbfe713ebe58f416c4162504b3c6e7a.jpg

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Список запрещенного в Узбекистане экстремистского интернет-контента расширили до 166 ресурсов. В мае 2019 года ведомство впервые обнародовало перечень из 40 запрещенных в стране экстремистских интернет-ресурсов. В конце октября 2018-го в Узбекистане вступил в силу закон "О противодействии экстремизму", предусматривающий ответственность местных и зарубежных организаций за осуществление указанной деятельности. Согласно закону, список юридических лиц, деятельность которых запрещена или приостановлена на срок до шести месяцев, а также их информационных ресурсов размещается на официальных сайтах Минюста и Верховного суда.Признание организации экстремистской и ее ликвидация осуществляются только Верховным судом на основании заявления генерального прокурора. Сейчас экстремистская деятельность в Узбекистане преследуется по девяти статьям Уголовного кодекса. За это предусматривается наказание вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет.Читайте также:Задержаны 12 женщин по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"* >>Сколько лет тюрьмы получили джихадисты*, вербовавшие школьников — точный срок >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, интернет, узбекский язык, соцсети