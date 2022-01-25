https://uz.sputniknews.ru/20220125/v-uzbekistane-rasshirili-spisok-ekstremistskogo-internet-kontenta-22358799.html
В Узбекистане расширили список экстремистского интернет-контента
В Узбекистане расширили список экстремистского интернет-контента
Какое наказание ожидает тех, кто разместит запрещенный контент, читайте в материале.
2022-01-25T08:30+0500
2022-01-25T08:30+0500
2022-01-25T08:30+0500
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Список запрещенного в Узбекистане экстремистского интернет-контента расширили до 166 ресурсов. В мае 2019 года ведомство впервые обнародовало перечень из 40 запрещенных в стране экстремистских интернет-ресурсов. В конце октября 2018-го в Узбекистане вступил в силу закон "О противодействии экстремизму", предусматривающий ответственность местных и зарубежных организаций за осуществление указанной деятельности. Согласно закону, список юридических лиц, деятельность которых запрещена или приостановлена на срок до шести месяцев, а также их информационных ресурсов размещается на официальных сайтах Минюста и Верховного суда.Признание организации экстремистской и ее ликвидация осуществляются только Верховным судом на основании заявления генерального прокурора. Сейчас экстремистская деятельность в Узбекистане преследуется по девяти статьям Уголовного кодекса. За это предусматривается наказание вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет.Читайте также:Задержаны 12 женщин по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"* >>Сколько лет тюрьмы получили джихадисты*, вербовавшие школьников — точный срок >>
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узбекистан, интернет, узбекский язык, соцсети
В Узбекистане расширили список экстремистского интернет-контента
В данный перечень теперь включено 166 ресурсов в соцсетях и интернете на узбекском языке.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Список запрещенного в Узбекистане экстремистского интернет-контента расширили до 166 ресурсов.
"Согласно постановлению Верховного суда Узбекистана, ряд материалов, размещенных в социальных сетях, признаны экстремистскими и запрещены к ввозу, распространению, показу и хранению этих материалов на территории Узбекистана", — сообщили в Министерстве юстиции.
В мае 2019 года ведомство впервые обнародовало перечень из 40 запрещенных в стране экстремистских интернет-ресурсов.
В конце октября 2018-го в Узбекистане вступил в силу закон "О противодействии экстремизму", предусматривающий ответственность местных и зарубежных организаций за осуществление указанной деятельности.
Согласно закону, список юридических лиц, деятельность которых запрещена или приостановлена на срок до шести месяцев, а также их информационных ресурсов размещается на официальных сайтах Минюста и Верховного суда.
Признание организации экстремистской и ее ликвидация осуществляются только Верховным судом на основании заявления генерального прокурора.
Сейчас экстремистская деятельность в Узбекистане преследуется по девяти статьям Уголовного кодекса.
За это предусматривается наказание вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет.