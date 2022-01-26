https://uz.sputniknews.ru/20220126/v-uzbekistane-vyroslo-chislo-zaklyuchennyx-22391432.html
В Узбекистане выросло число заключенных
В Узбекистане выросло число заключенных
За год количество заключенных в пенитенциарных учреждениях страны увеличилось практически на семь тысяч.
2022-01-26T14:47+0500
2022-01-26T14:47+0500
2022-01-26T14:47+0500
происшествия
узбекистан
заключенные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/75/57/755702_0:118:3000:1806_1920x0_80_0_0_04de2d7ee569abcab6ce9c78e766dd99.jpg
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Департамент исполнения наказаний при МВД Узбекистана назвал количество осужденных, находящихся в местах лишения свободы на территории республики.На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях содержатся свыше 29 тысяч осужденных, сообщает со ссылкой на ведомство Национальное информационное агентство Узбекистана.Уточняется, что в исправительных колониях находятся более семи тысяч человек, а 22 тысячи — в других видах исправительных колоний.Всего же, по данным департамента, в республике насчитывается 54 исправительных колонии, из них 18 закрытых, 25 колоний-поселений и 11 следственных изоляторов.Отмечается, что за последние пять лет из учреждений закрытого типа не сбежал ни один заключенный. По данным ведомства, осужденные осознают тяжкие последствия такого преступления.За год количество заключенных в пенитенциарных учреждениях страны увеличилось практически на семь тысяч. В январе прошлого года в них находилось 22 тысячи осужденных. Более половины из них, то есть 14 тысяч, отбывали наказание в колониях закрытого типа, остальные — в колониях-поселениях.Читайте также:В Коканде спустя 13 дней поймали трех заключенных, сбежавших из колонии>>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/75/57/755702_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_bbd913ee4b51c9e8287de9bb936fcbd7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, заключенные
В Узбекистане выросло число заключенных
За год количество заключенных в пенитенциарных учреждениях страны увеличилось практически на семь тысяч.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Департамент исполнения наказаний при МВД Узбекистана назвал количество осужденных, находящихся в местах лишения свободы на территории республики.
На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях содержатся свыше 29 тысяч осужденных, сообщает
со ссылкой на ведомство Национальное информационное агентство Узбекистана.
Уточняется, что в исправительных колониях находятся более семи тысяч человек, а 22 тысячи — в других видах исправительных колоний.
Всего же, по данным департамента, в республике насчитывается 54 исправительных колонии, из них 18 закрытых, 25 колоний-поселений и 11 следственных изоляторов.
Отмечается, что за последние пять лет из учреждений закрытого типа не сбежал ни один заключенный. По данным ведомства, осужденные осознают тяжкие последствия такого преступления.
За год количество заключенных в пенитенциарных учреждениях страны увеличилось практически на семь тысяч. В январе прошлого года в них находилось
22 тысячи осужденных.
Более половины из них, то есть 14 тысяч, отбывали наказание в колониях закрытого типа, остальные — в колониях-поселениях.