https://uz.sputniknews.ru/20220126/v-uzbekistane-vyroslo-chislo-zaklyuchennyx-22391432.html

В Узбекистане выросло число заключенных

В Узбекистане выросло число заключенных

За год количество заключенных в пенитенциарных учреждениях страны увеличилось практически на семь тысяч.

2022-01-26T14:47+0500

2022-01-26T14:47+0500

2022-01-26T14:47+0500

происшествия

узбекистан

заключенные

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Департамент исполнения наказаний при МВД Узбекистана назвал количество осужденных, находящихся в местах лишения свободы на территории республики.На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях содержатся свыше 29 тысяч осужденных, сообщает со ссылкой на ведомство Национальное информационное агентство Узбекистана.Уточняется, что в исправительных колониях находятся более семи тысяч человек, а 22 тысячи — в других видах исправительных колоний.Всего же, по данным департамента, в республике насчитывается 54 исправительных колонии, из них 18 закрытых, 25 колоний-поселений и 11 следственных изоляторов.Отмечается, что за последние пять лет из учреждений закрытого типа не сбежал ни один заключенный. По данным ведомства, осужденные осознают тяжкие последствия такого преступления.За год количество заключенных в пенитенциарных учреждениях страны увеличилось практически на семь тысяч. В январе прошлого года в них находилось 22 тысячи осужденных. Более половины из них, то есть 14 тысяч, отбывали наказание в колониях закрытого типа, остальные — в колониях-поселениях.Читайте также:В Коканде спустя 13 дней поймали трех заключенных, сбежавших из колонии>>

узбекистан

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узбекистан, заключенные