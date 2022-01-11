https://uz.sputniknews.ru/20220111/v-kokande-spustya-13-dney-poymali-trex-zaklyuchennyx-sbejavshix-iz-kolonii-22135445.html
В Коканде спустя 13 дней поймали трех заключенных, сбежавших из колонии
В Коканде спустя 13 дней поймали трех заключенных, сбежавших из колонии
За это время злоумышленники успели ограбить двух таксистов. Подробнее — в материале.
2022-01-11T09:16+0500
2022-01-11T09:16+0500
2022-01-11T09:16+0500
общество
колония
заключенные
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекские правоохранители спустя 13 дней задержали трех осужденных, сбежавших из исправительной колонии.Злоумышленники совершили побег 29 декабря из исправительной колонии в Ахангаранском районе Ташкентской области. По пути в Ферганскую область заключенные напали и ограбили двух таксистов и забрали у одного из них машину.Что известно о сбежавших: один из них был неоднократно судим за кражи.За что отбывали наказание двое других беглецов, не уточняется.В ведомстве добавили, что большую помощь в задержании преступников оказали местные жители, а также таксисты, работающие на автотрассе между Ташкентом и Ферганской долиной.Читайте также:Виновным в поджоге кафе, где погибли пять человек, зачитали приговор >>Мирзиёев помиловал более 180 заключенных перед Днем Конституции >>
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колония, заключенные
В Коканде спустя 13 дней поймали трех заключенных, сбежавших из колонии
За это время злоумышленники успели ограбить двух таксистов.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекские правоохранители спустя 13 дней задержали трех осужденных, сбежавших из исправительной колонии.
"Сотрудники ППС задержали 9 января двух сбежавших в городе Коканде (Ферганская область. — Sputnik), третий заключенный был задержан 10 января в Учкуприкском районе Ферганской области", — сообщили в Министерстве внутренних дел.
Злоумышленники совершили побег 29 декабря из исправительной колонии в Ахангаранском районе Ташкентской области.
По пути в Ферганскую область заключенные напали и ограбили двух таксистов и забрали у одного из них машину.
Что известно о сбежавших: один из них был неоднократно судим за кражи.
За что отбывали наказание двое других беглецов, не уточняется.
В ведомстве добавили, что большую помощь в задержании преступников оказали местные жители, а также таксисты, работающие на автотрассе между Ташкентом и Ферганской долиной.