https://uz.sputniknews.ru/20220111/v-kokande-spustya-13-dney-poymali-trex-zaklyuchennyx-sbejavshix-iz-kolonii-22135445.html

В Коканде спустя 13 дней поймали трех заключенных, сбежавших из колонии

В Коканде спустя 13 дней поймали трех заключенных, сбежавших из колонии

За это время злоумышленники успели ограбить двух таксистов. Подробнее — в материале.

2022-01-11T09:16+0500

2022-01-11T09:16+0500

2022-01-11T09:16+0500

общество

колония

заключенные

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекские правоохранители спустя 13 дней задержали трех осужденных, сбежавших из исправительной колонии.Злоумышленники совершили побег 29 декабря из исправительной колонии в Ахангаранском районе Ташкентской области. По пути в Ферганскую область заключенные напали и ограбили двух таксистов и забрали у одного из них машину.Что известно о сбежавших: один из них был неоднократно судим за кражи.За что отбывали наказание двое других беглецов, не уточняется.В ведомстве добавили, что большую помощь в задержании преступников оказали местные жители, а также таксисты, работающие на автотрассе между Ташкентом и Ферганской долиной.Читайте также:Виновным в поджоге кафе, где погибли пять человек, зачитали приговор >>Мирзиёев помиловал более 180 заключенных перед Днем Конституции >>

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колония, заключенные