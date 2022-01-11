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В Коканде спустя 13 дней поймали трех заключенных, сбежавших из колонии
В Коканде спустя 13 дней поймали трех заключенных, сбежавших из колонии
За это время злоумышленники успели ограбить двух таксистов. Подробнее — в материале.
2022-01-11T09:16+0500
2022-01-11T09:16+0500
общество
колония
заключенные
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекские правоохранители спустя 13 дней задержали трех осужденных, сбежавших из исправительной колонии.Злоумышленники совершили побег 29 декабря из исправительной колонии в Ахангаранском районе Ташкентской области. По пути в Ферганскую область заключенные напали и ограбили двух таксистов и забрали у одного из них машину.Что известно о сбежавших: один из них был неоднократно судим за кражи.За что отбывали наказание двое других беглецов, не уточняется.В ведомстве добавили, что большую помощь в задержании преступников оказали местные жители, а также таксисты, работающие на автотрассе между Ташкентом и Ферганской долиной.Читайте также:Виновным в поджоге кафе, где погибли пять человек, зачитали приговор &gt;&gt;Мирзиёев помиловал более 180 заключенных перед Днем Конституции &gt;&gt;
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колония, заключенные

В Коканде спустя 13 дней поймали трех заключенных, сбежавших из колонии

09:16 11.01.2022
© Depositphotos / PrazisssЧеловек за колючей проволокой
Человек за колючей проволокой - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© Depositphotos / Prazisss
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За это время злоумышленники успели ограбить двух таксистов.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекские правоохранители спустя 13 дней задержали трех осужденных, сбежавших из исправительной колонии.
"Сотрудники ППС задержали 9 января двух сбежавших в городе Коканде (Ферганская область. — Sputnik), третий заключенный был задержан 10 января в Учкуприкском районе Ферганской области", — сообщили в Министерстве внутренних дел.
Злоумышленники совершили побег 29 декабря из исправительной колонии в Ахангаранском районе Ташкентской области.
По пути в Ферганскую область заключенные напали и ограбили двух таксистов и забрали у одного из них машину.
Что известно о сбежавших: один из них был неоднократно судим за кражи.
За что отбывали наказание двое других беглецов, не уточняется.
В ведомстве добавили, что большую помощь в задержании преступников оказали местные жители, а также таксисты, работающие на автотрассе между Ташкентом и Ферганской долиной.
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