https://uz.sputniknews.ru/20220127/bolnyx-saxarnym-diabetom-obespechat-lekarstvami-besplatno-22406223.html
Больных сахарным диабетом обеспечат лекарствами бесплатно
Больных сахарным диабетом обеспечат лекарствами бесплатно
Как система здравоохранения поддержит семьи с наличием эндокринных заболеваний, читайте в материале.
2022-01-27T11:44+0500
2022-01-27T11:44+0500
2022-01-27T11:46+0500
общество
лекарства
узбекистан
семья
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил меры по совершенствованию и расширению масштабов эндокринологической службы Узбекистана.В стране введут новый порядок, в соответствии с которым на бесплатной основе будут обеспечены:Данные меры призваны сформировать эндокринологическую службу в качестве единой интегрированной системы по всей стране, а также усилить профилактику заболеваний, связанных с йододефицитом и сахарного диабета.До конца 2022 года во всех регионах запустят эксперимент по передаче в аутсорсинг на основе государственно-частного партнерства лаборатории одного из учреждений районных медобъединений.В течение месяца власти пересмотрят штатные нормативы семейных поликлиник и районных многопрофильных центральных поликлиник. Появится должность врача-эндокринолога взрослых и детей.Ежегодно до 50 специалистов-эндокринологов будут проходить повышение квалификации в престижных зарубежных центрах эндокринологии.Несладкая жизнь, или Что надо знать о сахарном диабете >>В целях обеспечения раннего выявления и целевого наблюдения эндокринных заболеваний Мирзиёев поручил внедрить с 1 апреля новую модель медицинского наблюдения и патронажа.Она предусматривает:В Узбекистане уже несколько лет действуют новые стандарты диагностики и лечения. За последние пару лет власти бесплатно обеспечили инсулином 75 тысяч больных. Деньги на это (40 миллиардов сумов) выделили из госбюджета. Кроме того, была укреплена материально-техническая база 14 региональных эндокринологических учреждений (200 миллиардов сумов), которые закупили современное оборудование на сумму 3,3 миллиона долларов.Читайте также:Эксперт: недосып может стать причиной сахарного диабета >>Спать и высыпаться: что нужно человеку для бодрости и хорошего настроения >>
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лекарства, узбекистан, семья
Больных сахарным диабетом обеспечат лекарствами бесплатно
11:44 27.01.2022 (обновлено: 11:46 27.01.2022)
Как система здравоохранения Узбекистана поддержит семьи с наличием эндокринных заболеваний, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев утвердил меры
по совершенствованию и расширению масштабов эндокринологической службы Узбекистана.
В стране введут новый порядок, в соответствии с которым на бесплатной основе будут обеспечены:
больные с сахарным диабетом первого типа в возрасте до 25 лет – аналоговыми инсулинами и средствами самоконтроля (глюкометром и специальными тест-полосками);
больные с несахарным диабетом, дети с соматотропной недостаточностью – жизненно необходимыми десмопрессином и гормоном роста;
больные с сахарным диабетом первого типа в возрасте старше 25 лет, а также с сахарным диабетом второго типа – человеческим инсулином;
больные с сахарным диабетом второго типа и состоящие в "Едином реестре социальной защиты" – метформином.
Данные меры призваны сформировать эндокринологическую службу в качестве единой интегрированной системы по всей стране, а также усилить профилактику заболеваний, связанных с йододефицитом и сахарного диабета.
С 1 апреля лаборатории всех поликлиник и районных медицинских объединений в Ташкенте будут централизованы.
До конца 2022 года во всех регионах запустят эксперимент по передаче в аутсорсинг на основе государственно-частного партнерства лаборатории одного из учреждений районных медобъединений.
В течение месяца власти пересмотрят штатные нормативы семейных поликлиник и районных многопрофильных центральных поликлиник. Появится должность врача-эндокринолога взрослых и детей.
Ежегодно до 50 специалистов-эндокринологов будут проходить повышение квалификации в престижных зарубежных центрах эндокринологии.
В целях обеспечения раннего выявления и целевого наблюдения эндокринных заболеваний Мирзиёев поручил внедрить с 1 апреля новую модель медицинского наблюдения и патронажа.
переподготовку семейных врачей по диагностике и лечению эндокринных заболеваний;
закрепление патронажных медицинских сестер, прошедших специальную подготовку, за семьями с наличием эндокринных заболеваний;
внедрение системы однодневного диагностического стационарного наблюдения больных в целях диагностики и лечения.
В Узбекистане уже несколько лет действуют новые стандарты диагностики и лечения.
За последние пару лет власти бесплатно обеспечили инсулином 75 тысяч больных. Деньги на это (40 миллиардов сумов) выделили из госбюджета.
Кроме того, была укреплена материально-техническая база 14 региональных эндокринологических учреждений (200 миллиардов сумов), которые закупили современное оборудование на сумму 3,3 миллиона долларов.