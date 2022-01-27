https://uz.sputniknews.ru/20220127/bolnyx-saxarnym-diabetom-obespechat-lekarstvami-besplatno-22406223.html

Больных сахарным диабетом обеспечат лекарствами бесплатно

Больных сахарным диабетом обеспечат лекарствами бесплатно

Как система здравоохранения поддержит семьи с наличием эндокринных заболеваний, читайте в материале.

2022-01-27T11:44+0500

2022-01-27T11:44+0500

2022-01-27T11:46+0500

общество

лекарства

узбекистан

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1b/22406538_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_628e26c759bc864cd161da79b9664ae6.jpg

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил меры по совершенствованию и расширению масштабов эндокринологической службы Узбекистана.В стране введут новый порядок, в соответствии с которым на бесплатной основе будут обеспечены:Данные меры призваны сформировать эндокринологическую службу в качестве единой интегрированной системы по всей стране, а также усилить профилактику заболеваний, связанных с йододефицитом и сахарного диабета.До конца 2022 года во всех регионах запустят эксперимент по передаче в аутсорсинг на основе государственно-частного партнерства лаборатории одного из учреждений районных медобъединений.В течение месяца власти пересмотрят штатные нормативы семейных поликлиник и районных многопрофильных центральных поликлиник. Появится должность врача-эндокринолога взрослых и детей.Ежегодно до 50 специалистов-эндокринологов будут проходить повышение квалификации в престижных зарубежных центрах эндокринологии.Несладкая жизнь, или Что надо знать о сахарном диабете >>В целях обеспечения раннего выявления и целевого наблюдения эндокринных заболеваний Мирзиёев поручил внедрить с 1 апреля новую модель медицинского наблюдения и патронажа.Она предусматривает:В Узбекистане уже несколько лет действуют новые стандарты диагностики и лечения. За последние пару лет власти бесплатно обеспечили инсулином 75 тысяч больных. Деньги на это (40 миллиардов сумов) выделили из госбюджета. Кроме того, была укреплена материально-техническая база 14 региональных эндокринологических учреждений (200 миллиардов сумов), которые закупили современное оборудование на сумму 3,3 миллиона долларов.Читайте также:Эксперт: недосып может стать причиной сахарного диабета >>Спать и высыпаться: что нужно человеку для бодрости и хорошего настроения >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лекарства, узбекистан, семья