https://uz.sputniknews.ru/20220127/boy-maxmuda-muradova-i-mishi-tsirkunova-ne-sostoitsya--prichina-22412644.html

Бой Махмуда Мурадова и Миши Циркунова не состоится — причина

Бой Махмуда Мурадова и Миши Циркунова не состоится — причина

Мурадов признался, что был бы рад если бы поединок перенесли на март, когда все причины для беспокойства останутся в прошлом.

2022-01-27T15:20+0500

2022-01-27T15:20+0500

2022-01-27T15:20+0500

спорт

махмуд мурадов

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Бой между узбекистанцем Махмудом Мурадовым и латвийским бойцом смешанных боевых искусств, Мишей Циркуновым отменен. Об этом спортсмен написал в своем Instagram, традиционно на трех языках - узбекском, русском и чешском - объяснив причину такого решения.Поединок не состоится из-за травмы Махмуда Мурадова, которую он получил во время тренировочных сборов.По словам спортсмена, он тщательно готовился к бою, который был назначен на 26 февраля. Но случайная травма внесла коррективы в эти планы. При этом Мурадов признался, что был бы рад если бы поединок перенесли на март, когда он успел бы восстановиться.Напомним, боец UFC из Узбекистана подписал контракт с UFC в сентябре 2020 года. Махмуд Мурадов стал первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.Читайте также:Махмуд Мурадов рассказал, с кем поборется за победу в ближайшее время >>Махмуд Мурадов нокаутом одолел соперника в своем третьем поединке в UFC >>

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махмуд мурадов