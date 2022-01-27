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Дубль два: ждет ли мир пандемия нового вируса?
© Sputnik / Рамиз БахтияровМедицинская лаборатория
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В ЮАР обнаружили еще один коронавирус NeoCov. Российские медики рассказали, насколько он опасен для людей.
ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Китайские ученые заявили, что обнаруженный недавно в ЮАР новый вирус NeoCov может проникнуть в человеческую популяцию. Данные исследования опубликованы на портале bioRxiv.
Ученые отметили, что в настоящее время вирус опасен только для летучих мышей, но при определенной мутации может передаваться человеку.
Специалисты российского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" при Роспотребнадзоре заявили в интервью РИА Новости, что в настоящее время риск нового вируса носит "потенциальный характер".
"В настоящий момент речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения", - отметили в центре.
Между тем, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко заявил в интервью радио Sputnik, что появление новых коронавирусов и их мутаций – обычное явление в природе.
"Дело в том, что вся группа коронавирусов склонна к повышенной скорости мутаций, это их механизм эволюции, совершенно неконтролируемый процесс, который продолжается спонтанно. Никто не может сказать, что появится. Только за историю пандемии был обозначен, наверное, десяток вирусов, отличающихся друг от друга. Эволюция, изменчивость коронавирусов продолжается и в природных источниках, прежде всего у летучих мышей, и в популяции людей, когда эти вирусы туда проникают. Это естественная вещь", - отметил эксперт.
По словам профессора, невозможно предсказать, в какую сторону пойдет мутация – вирус может стать как более, так и менее опасным или даже полезным: могут появиться штаммы, безвредные для человека, но дающие стойкий иммунитет.