https://uz.sputniknews.ru/20220127/dubl-dva-jdet-li-mir-pandemiya-novogo-virusa-22415590.html

Дубль два: ждет ли мир пандемия нового вируса?

Дубль два: ждет ли мир пандемия нового вируса?

В ЮАР обнаружили еще один коронавирус NeoCov. Российские медики рассказали, насколько он опасен для людей.

2022-01-27T19:37+0500

2022-01-27T19:37+0500

2022-01-27T19:37+0500

в мире

вирус

юар

пандемия

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ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Китайские ученые заявили, что обнаруженный недавно в ЮАР новый вирус NeoCov может проникнуть в человеческую популяцию. Данные исследования опубликованы на портале bioRxiv.Ученые отметили, что в настоящее время вирус опасен только для летучих мышей, но при определенной мутации может передаваться человеку.Специалисты российского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" при Роспотребнадзоре заявили в интервью РИА Новости, что в настоящее время риск нового вируса носит "потенциальный характер".Между тем, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко заявил в интервью радио Sputnik, что появление новых коронавирусов и их мутаций – обычное явление в природе.По словам профессора, невозможно предсказать, в какую сторону пойдет мутация – вирус может стать как более, так и менее опасным или даже полезным: могут появиться штаммы, безвредные для человека, но дающие стойкий иммунитет.Читайте также: Заменит ли вино прививку: Онищенко призвал не отвлекаться от серьезных вопросов

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