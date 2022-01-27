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Заменит ли вино прививку: Онищенко призвал не отвлекаться от серьезных вопросов
Заменит ли вино прививку: Онищенко призвал не отвлекаться от серьезных вопросов
Академик РАН разъяснил, может ли помочь красное грузинское вино в лечении или профилактике коронавируса.
2022-01-27T12:45+0500
2022-01-27T13:07+0500
общество
прививки
геннадий онищенко
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ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции прокомментировал выводы ученых о пользе красного вина для защиты от коронавируса. По его мнению, подобные высказывания лишь отвлекают внимание населения от серьезных вопросов – пойти и привиться. Так он ответил на вопрос Sputnik Грузия.Красное вино не способно даже смягчить течение заболевания, оно не пригодно и для профилактики, заявил врач, поэтому этот алкогольный напиток не поможет справиться с вирусом.Ранее кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий рассказал, сколько мутаций у "омикрона". По его словам, их число гораздо больше по сравнению с первоначальным вариантов коронавируса.По данным ученых, у нового штамма более 50 мутаций — именно это позволяет "омикрону" быстрее проникать в клетки организма человека и сокращает инкубационный период.Читайте также:В Узбекистане запустят еще одно производство вакцин от COVID &gt;&gt;Узбекистанцы напуганы "омикроном": число звонков в call-центр удвоилось &gt;&gt;
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прививки, геннадий онищенко

Заменит ли вино прививку: Онищенко призвал не отвлекаться от серьезных вопросов

12:45 27.01.2022 (обновлено: 13:07 27.01.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко, архивное фото
Геннадий Онищенко, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Академик РАН разъяснил, может ли помочь красное грузинское вино в лечении или профилактике коронавируса.
ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции прокомментировал выводы ученых о пользе красного вина для защиты от коронавируса. По его мнению, подобные высказывания лишь отвлекают внимание населения от серьезных вопросов – пойти и привиться. Так он ответил на вопрос Sputnik Грузия.
Красное вино не способно даже смягчить течение заболевания, оно не пригодно и для профилактики, заявил врач, поэтому этот алкогольный напиток не поможет справиться с вирусом.

Антиоксиданты можно найти везде: в грузинском чае. Я, например, каждое утро пью кудин – это тайваньский чай, который действительно мощный антиоксидант, но это не решает проблему. Это помогает, но не решает. Поэтому сказать, что содержание в вине антиоксиданта защищает – это отвлекать людей от действительно серьезной проблемы. А проблема выбора – пойти и привиться, не ждать пока ты заболеешь, и, не дай бог, попадешь в реанимацию.

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко с визитом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Геннадий Онищенко
Академик Российской академии наук
Ранее кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий рассказал, сколько мутаций у "омикрона". По его словам, их число гораздо больше по сравнению с первоначальным вариантов коронавируса.
По данным ученых, у нового штамма более 50 мутаций — именно это позволяет "омикрону" быстрее проникать в клетки организма человека и сокращает инкубационный период.

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