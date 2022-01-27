https://uz.sputniknews.ru/20220127/vino-ne-zamenit-privivku-onischenko-prizval-ne-otvlekatsya-ot-sereznyx-voprosov-22408543.html

Заменит ли вино прививку: Онищенко призвал не отвлекаться от серьезных вопросов

Заменит ли вино прививку: Онищенко призвал не отвлекаться от серьезных вопросов

Академик РАН разъяснил, может ли помочь красное грузинское вино в лечении или профилактике коронавируса.

2022-01-27T12:45+0500

2022-01-27T12:45+0500

2022-01-27T13:07+0500

общество

прививки

геннадий онищенко

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ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции прокомментировал выводы ученых о пользе красного вина для защиты от коронавируса. По его мнению, подобные высказывания лишь отвлекают внимание населения от серьезных вопросов – пойти и привиться. Так он ответил на вопрос Sputnik Грузия.Красное вино не способно даже смягчить течение заболевания, оно не пригодно и для профилактики, заявил врач, поэтому этот алкогольный напиток не поможет справиться с вирусом.Ранее кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий рассказал, сколько мутаций у "омикрона". По его словам, их число гораздо больше по сравнению с первоначальным вариантов коронавируса.По данным ученых, у нового штамма более 50 мутаций — именно это позволяет "омикрону" быстрее проникать в клетки организма человека и сокращает инкубационный период.Читайте также:В Узбекистане запустят еще одно производство вакцин от COVID >>Узбекистанцы напуганы "омикроном": число звонков в call-центр удвоилось >>

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прививки, геннадий онищенко