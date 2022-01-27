Общество
Заменит ли вино прививку: Онищенко призвал не отвлекаться от серьезных вопросов
12:45 27.01.2022 (обновлено: 13:07 27.01.2022)
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Академик РАН разъяснил, может ли помочь красное грузинское вино в лечении или профилактике коронавируса.
ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции прокомментировал выводы ученых о пользе красного вина для защиты от коронавируса. По его мнению, подобные высказывания лишь отвлекают внимание населения от серьезных вопросов – пойти и привиться. Так он ответил на вопрос Sputnik Грузия.
Красное вино не способно даже смягчить течение заболевания, оно не пригодно и для профилактики, заявил врач, поэтому этот алкогольный напиток не поможет справиться с вирусом.
Антиоксиданты можно найти везде: в грузинском чае. Я, например, каждое утро пью кудин – это тайваньский чай, который действительно мощный антиоксидант, но это не решает проблему. Это помогает, но не решает. Поэтому сказать, что содержание в вине антиоксиданта защищает – это отвлекать людей от действительно серьезной проблемы. А проблема выбора – пойти и привиться, не ждать пока ты заболеешь, и, не дай бог, попадешь в реанимацию.
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