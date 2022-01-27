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Главное из выступления Дмитрия Медведева — тезисы
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
© Sputnik / Екатерина Штукина/
Замглавы СБ РФ озвучил российскую позицию по ряду важных вопросов относительно безопасности.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов ведущих российских СМИ. В пресс-конференции участвовал и корреспондент РИА Новости.
Главное из заявлений Дмитрия Медведева
России нужны гарантии безопасности, чтобы устранить те очевидные угрозы, которые сформировались в настоящий момент.
По мнению зампреда Совбеза даже обязательный документ не является гарантией исполнения обязательств. Поскольку была масса случаев в истории, когда договоры разрушались. Однако несмотря на это документ все же имеет серьезную юридическую базу.
Обещания НАТО не продвигаться к границам России не исполнены, альянс уже лезет к ним, красные линии совсем рядом.
Изначально Россия добросовестно развивала отношения с НАТО, но все договоренности нарушались.
Можно на основании двусторонних соглашений поставить те же самые ударные виды вооружений, ракеты те же самые, на территории Украины или какой-либо другой страны. И сказать: "Нет-нет, мы – это не НАТО, это, допустим, договоренность между Соединенными Штатами и Украиной, Великобританией и Украиной, поэтому к НАТО это не имеет отношения, это наши двусторонние отношения". Но это для нас то же самое.
Медведев назвал позитивный пример сотрудничества России и США. По его мнению, это задержание хакеров REvil, а также налаживание диалога по линии аппаратов Советов безопасности двух стран.
США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и сами делятся определенной информацией – речь идет о хищении финансовой информации, информации, связанной с кредитными картами.
Чтобы избежать войны, нужно договариваться, но множество людей спекулируют на эскалации.
Недавно в Сенате США заявили, что не исключают возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Медведев напомнил, что карибский кризис показал, что это может стать концом человеческой цивилизации, потому важно сделать все для избежания войны и реальных столкновений между Россией и НАТО.
Отказ США предоставить России гарантии безопасности осложнит общую ситуацию.
Планы о действиях Москвы при таком сценарии не раскрываются, подчеркнул зампред СБ, кроме того подобные решения принимает президент, он же верховный главнокомандующий. При этом Медведев подчеркнул, что предложения России по гарантиям безопасности не жесткие, а конкретные и определенные, они фиксируют озабоченности страны.
Выход из различных соглашений о вооружениях – это всегда плохое решение, но если США не предоставят России гарантии стратегической безопасности, то диалог о продлении таких договоров, например, по ограничению стратегических наступательных вооружений, будет крайне затруднен.
В пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, поскольку документ является всеобъемлющей формулой, которая позволяет решать самые разные задачи.
У нас есть право на ответ с использованием стратегических ядерных сил нашей страны в случае, если по нашей стране или нашим союзникам нанесен ядерный удар или удар с использованием оружия массового поражения, или если нашей стране угрожает иная опасность, которая направлена просто на ее существование
Россия и Китай не стремятся к военному союзу.
Уровень отношений двух стран находится в самой высшей точке за всю историю и это влияет на международную расстановку сил и не исключает кооперации в различных сферах – и в военно-технической, и в проведении различных учений.
Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, это противоречит интересам этих государств.
Не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии.
Кроме того, такие разговоры, по мнению Медведева, провоцирует напряженность в мире.
Деятельность Зеленского ведет к разрушению Украины.
По словам замглавы Совбеза, Украина превратилась в игрушку в руках НАТО и США и используется как инструмент геополитического давления на Россию.
В конечном счете, по мнению Медведева, украинцам надоест бардак и они должны будут избрать руководство, которое будет проводить политику, направленную на нормальные экономические отношения с Россией, достижение разумного баланса по разным вопросам, в том числе признание Крыма.
Зампред СБ РФ выразил надежду на то, что спад напряженности на Украине возможен в обозримом будущем и оценил возможность подключения США к переговорам по Украине. По его словам, никто никогда не возражал против этого, Америка "и так в игре", она активно влияет на Киев и пытается "создавать нам проблемы", главное, чтобы выполнялись минские соглашения по Донбассу.
"Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию.
Я на 100% уверен, что он будет введен в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес. Если есть экономическая потребность, она должна быть реализована. Газ стоит на споте 2 тысячи евро периодически. Этого вообще никто не мог представить пять-десять лет назад. Это гигантские деньги!
Если кто-то хочет "назло русским" блокировать “Северный поток 2”, пусть спросит у самих европейцев, готовы ли они столько платить за газ, но никакой разумный политик не станет расплачиваться за свои политические решения деньгами собственных налогоплательщиков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Фатальной катастрофы при отключении России от SWIFT не случится.
Дмитрий Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT – это никому не выгодно и подорвет доверие к самой системе.
Однако у России есть заготовка на этот случай – своя система передачи финансовых данных. Она была подготовлена Центральным банком и постоянно тестируется и работает.
При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия заинтересована в добрых и экономически выгодных отношениях с Европой, неразрешимых противоречий со странами ЕС нет.