https://uz.sputniknews.ru/20220127/glavnoe-iz-vystupleniya-dmitriya-medvedeva--tezisy-22419481.html

Главное из выступления Дмитрия Медведева — тезисы

Главное из выступления Дмитрия Медведева — тезисы

Замглавы СБ РФ озвучил российскую позицию по ряду важных вопросов относительно безопасности.

2022-01-27T20:39+0500

2022-01-27T20:39+0500

2022-01-27T20:39+0500

россия

дмитрий медведев

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов ведущих российских СМИ. В пресс-конференции участвовал и корреспондент РИА Новости.Главное из заявлений Дмитрия МедведеваПо мнению зампреда Совбеза даже обязательный документ не является гарантией исполнения обязательств. Поскольку была масса случаев в истории, когда договоры разрушались. Однако несмотря на это документ все же имеет серьезную юридическую базу.Изначально Россия добросовестно развивала отношения с НАТО, но все договоренности нарушались.Медведев назвал позитивный пример сотрудничества России и США. По его мнению, это задержание хакеров REvil, а также налаживание диалога по линии аппаратов Советов безопасности двух стран.США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и сами делятся определенной информацией – речь идет о хищении финансовой информации, информации, связанной с кредитными картами.Недавно в Сенате США заявили, что не исключают возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Медведев напомнил, что карибский кризис показал, что это может стать концом человеческой цивилизации, потому важно сделать все для избежания войны и реальных столкновений между Россией и НАТО.Планы о действиях Москвы при таком сценарии не раскрываются, подчеркнул зампред СБ, кроме того подобные решения принимает президент, он же верховный главнокомандующий. При этом Медведев подчеркнул, что предложения России по гарантиям безопасности не жесткие, а конкретные и определенные, они фиксируют озабоченности страны.Выход из различных соглашений о вооружениях – это всегда плохое решение, но если США не предоставят России гарантии стратегической безопасности, то диалог о продлении таких договоров, например, по ограничению стратегических наступательных вооружений, будет крайне затруднен.Уровень отношений двух стран находится в самой высшей точке за всю историю и это влияет на международную расстановку сил и не исключает кооперации в различных сферах – и в военно-технической, и в проведении различных учений.Не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии.Кроме того, такие разговоры, по мнению Медведева, провоцирует напряженность в мире.По словам замглавы Совбеза, Украина превратилась в игрушку в руках НАТО и США и используется как инструмент геополитического давления на Россию.В конечном счете, по мнению Медведева, украинцам надоест бардак и они должны будут избрать руководство, которое будет проводить политику, направленную на нормальные экономические отношения с Россией, достижение разумного баланса по разным вопросам, в том числе признание Крыма.Зампред СБ РФ выразил надежду на то, что спад напряженности на Украине возможен в обозримом будущем и оценил возможность подключения США к переговорам по Украине. По его словам, никто никогда не возражал против этого, Америка "и так в игре", она активно влияет на Киев и пытается "создавать нам проблемы", главное, чтобы выполнялись минские соглашения по Донбассу.Если кто-то хочет "назло русским" блокировать “Северный поток 2”, пусть спросит у самих европейцев, готовы ли они столько платить за газ, но никакой разумный политик не станет расплачиваться за свои политические решения деньгами собственных налогоплательщиков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Дмитрий Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT – это никому не выгодно и подорвет доверие к самой системе.Однако у России есть заготовка на этот случай – своя система передачи финансовых данных. Она была подготовлена Центральным банком и постоянно тестируется и работает.При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия заинтересована в добрых и экономически выгодных отношениях с Европой, неразрешимых противоречий со странами ЕС нет.Читайте также:Гарантии безопасности нужны для сохранения семейных ценностей >>Почти четыре часа: о чем говорил Путин на пресс-конференции — главное >>

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дмитрий медведев, пресс-конференция