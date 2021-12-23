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https://uz.sputniknews.ru/20211223/pochti-chetyre-chasa-o-chem-govoril-putin-na-press-konferentsii--glavnoe-21923510.html
Почти четыре часа: о чем говорил Путин на пресс-конференции — главное
Почти четыре часа: о чем говорил Путин на пресс-конференции — главное
О чем говорил Владимир Путин во время пресс-конференции? Sputnik сделал подборку самых важных и заметных тем, затронутых во время открытого диалога с журналистами.
2021-12-23T19:50+0500
2021-12-23T19:50+0500
россия
владимир путин
пресс-конференция
журналисты
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Пресс-конференция Владимира Путина длилась ровно 3 часа 55 минут. О чем успел рассказать глава России за это время. На какие самые значимые вопросы российских и зарубежных журналистов успел ответить — в тезисах:О безопасности РоссииПо словам Путина, действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров с руководством США и НАТО, а от безусловного обеспечения безопасности России. При этом президент подчеркнул, что именно Запад должен дать гарантии безопасности России — немедленно и сейчас, а не требовать их.Об УкраинеВо время общения с журналистами Путин напомнил, кто создал Украину.Он также отметил, что при формировании современных границ Украины после 1917 года ей была передана немалая часть исторических территорий России, причем это было сделано без учета мнения местных жителей.О КазахстанеВладимир Путин назвал Казахстан одним из самых близких союзников России. Одна из главных задач — изменить структуру экономических связей. Речь - о работе по направлениям высокотехнологичного развития: цифровизация, медицина, генетика, космос.Казахстан, по мнению президента России, должен быть не только "площадкой для запуска" космических аппаратов, но и принимать в этом более содержательное участие. Путин поблагодарил руководство Казахстана за поддержку русского языка. Увеличивается количество русскоязычных школ и других учебных заведений.О ДонбассеКто должен определить дальнейшую судьбу Донбасса? Путин уверен, что это могут сделать только жители этого региона.Роль России в этом процессе — посредническая, но ее хотят сделать стороной конфликта. Однако проблемы, по словам президента, имеются. Согласно Минским договоренностям Украина обязана: внести изменения в свою Конституцию и обеспечить автономию региона, провести выборы и объявить амнистию.Об АфганистанеАфганистану, прежде всего, должны помочь те, кто 20 лет там находился и разваливал страну, наносил урон и афганской экономике, и обществу.Для России отношения с Афганистаном — не праздный вопрос. Речь, в частности, об открытых границах со среднеазиатскими республиками и возможное проникновение туда экстремистских элементов, подчеркнул Путин. Это не может не вызывать тревог и опасений: 90% опиатов на рынке — афганского происхождения."Что касается признания — в целом, надо исходить из того, что те силы, которые оказались во главе Афганистана будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страны были представлены все этнические группы. Только это может создать условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане", — заявил Путин.О коронавирусеОстановить пандемию, по мнению Путина, может только взаимное признание вакцин всеми странами и их распространение в глобальном масштабе. Новые волны коронавируса вызваны способностью вируса к мутации, подчеркнул президент, обратив внимание на то, что новые штаммы появляются там, где есть проблемы со здравоохранением.При этом, по словам главы государства, люди должны понимать необходимость вакцинации, но преследования за отказ от нее быть не должно.
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владимир путин, пресс-конференция, журналисты

Почти четыре часа: о чем говорил Путин на пресс-конференции — главное

19:50 23.12.2021
© Sputnik / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Sputnik
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О чем говорил Владимир Путин во время пресс-конференции? Sputnik сделал подборку самых важных и заметных тем, затронутых во время открытого диалога с журналистами.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Пресс-конференция Владимира Путина длилась ровно 3 часа 55 минут. О чем успел рассказать глава России за это время. На какие самые значимые вопросы российских и зарубежных журналистов успел ответить — в тезисах:

О безопасности России

По словам Путина, действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров с руководством США и НАТО, а от безусловного обеспечения безопасности России. При этом президент подчеркнул, что именно Запад должен дать гарантии безопасности России — немедленно и сейчас, а не требовать их.

Об Украине

Во время общения с журналистами Путин напомнил, кто создал Украину.
Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 1922 года — союзный и 1924 — год Конституции. Правда, после его смерти (Ленина. — Sputnik), но по его принципам создано.
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Узбекистан
Владимир Путин
Президент России
Он также отметил, что при формировании современных границ Украины после 1917 года ей была передана немалая часть исторических территорий России, причем это было сделано без учета мнения местных жителей.

О Казахстане

Владимир Путин назвал Казахстан одним из самых близких союзников России. Одна из главных задач — изменить структуру экономических связей. Речь - о работе по направлениям высокотехнологичного развития: цифровизация, медицина, генетика, космос.
Казахстан, по мнению президента России, должен быть не только "площадкой для запуска" космических аппаратов, но и принимать в этом более содержательное участие. Путин поблагодарил руководство Казахстана за поддержку русского языка. Увеличивается количество русскоязычных школ и других учебных заведений.

О Донбассе

Кто должен определить дальнейшую судьбу Донбасса? Путин уверен, что это могут сделать только жители этого региона.
Роль России в этом процессе — посредническая, но ее хотят сделать стороной конфликта. Однако проблемы, по словам президента, имеются. Согласно Минским договоренностям Украина обязана: внести изменения в свою Конституцию и обеспечить автономию региона, провести выборы и объявить амнистию.

Об Афганистане

Афганистану, прежде всего, должны помочь те, кто 20 лет там находился и разваливал страну, наносил урон и афганской экономике, и обществу.
Для России отношения с Афганистаном — не праздный вопрос. Речь, в частности, об открытых границах со среднеазиатскими республиками и возможное проникновение туда экстремистских элементов, подчеркнул Путин. Это не может не вызывать тревог и опасений: 90% опиатов на рынке — афганского происхождения.
"Что касается признания — в целом, надо исходить из того, что те силы, которые оказались во главе Афганистана будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страны были представлены все этнические группы. Только это может создать условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане", — заявил Путин.

О коронавирусе

Остановить пандемию, по мнению Путина, может только взаимное признание вакцин всеми странами и их распространение в глобальном масштабе. Новые волны коронавируса вызваны способностью вируса к мутации, подчеркнул президент, обратив внимание на то, что новые штаммы появляются там, где есть проблемы со здравоохранением.
При этом, по словам главы государства, люди должны понимать необходимость вакцинации, но преследования за отказ от нее быть не должно.
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