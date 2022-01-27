https://uz.sputniknews.ru/20220127/nravstvennyy-orientir-v-tashkente-vspominayut-vysotskogo--video-22415906.html

Нравственный ориентир: в Ташкенте вспоминают Высоцкого – видео

Нравственный ориентир: в Ташкенте вспоминают Высоцкого – видео

День рождения легендарного поэта и исполнителя собственных песен, актера театра и кино Владимира Высоцкого отметили в Ташкенте. Вечер, посвященный поэту, состоялся 26 января.

2022-01-27T22:00+0500

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видео

мультимедиа

владимир высоцкий

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Он – наш нравственный ориентир. В Ташкенте отметили день рождения Владимира ВысоцкогоУчастники мероприятия – любители и ценители творчества поэта, а также члены клуба авторской песни "Арча". На вечере звучали исключительно творения Владимира Высоцкого и песни и стихи, посвященные ему. Участники исполнили знаменитые и менее известные произведения. Среди них – "Братские могилы", "Песня о друге", "Про Сережку Фомина", "Корабли".Он добавил, что памятные вечера, посвященные Высоцкому, проходят дважды в год – в день рождения и день смерти, между которыми ровно полгода. Их проведение – многолетняя традиция и дань безграничного уважения памяти Владимира Высоцкого. Отметим, клуб "Арча" проводит свои встречи каждую неделю по средам. Присоединиться к ним могут все, кому по душе авторская песня. Более масштабно члены клуба собираются дважды в год – на международных фестивалях "Чимганское эхо" и "Осенний аккорд". Ташкентский клуб авторской песни и поэзии "Арча" был создан 30 сентября 1993 года. Его сразу возглавил Тимур Валитов, который и по сей день остается бессменным председателем клуба. Он успешно популяризирует жанр авторской песни. Сам Тимур Валитов написал более 200 произведений.Владимира Высоцкого нередко называют "человеком-эпохой". Он был и остается кумиром миллионов людей. Поэт и артист, феномен российской культуры, Высоцкий написал более 600 песен и 200 стихотворений. Высоцкий сыграл десятки ролей в театре и кино, но самой известной и запомнившейся стала роль Глеба Жеглова в многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя".Читайте также:Билет на Высоцкого: как житель Бухары до последнего ждал встречи с бардом >>Пережить то, чего никогда не видел: почему молодежь поет песни Высоцкого >>

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мультимедиа , владимир высоцкий, видео