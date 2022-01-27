https://uz.sputniknews.ru/20220127/uzbekistan-i-rossiya-sozdali-sp-dlya-uvelicheniya-gruzoperevozok-22411059.html

Узбекистан и Россия создали СП для увеличения грузоперевозок

Узбекистан и Россия создали СП для увеличения грузоперевозок

Предприятие будет располагаться на территории Узбекистана. Это позволит нарастить железнодорожный грузопоток между Россией, Китаем и странами Центральной Азии.

2022-01-27T14:35+0500

2022-01-27T14:35+0500

2022-01-27T14:35+0500

экономика

узбекистан

грузоперевозки

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ТАШКЕНТ, 27 января - Sputnik. АО “РЖД Логистика” и узбекская логистическая компания ООО “UTI Transit” создали совместное предприятие (СП) ООО “RZDL TRANSSERVICE GROUP”, сообщается на сайте российской компании.Как поясняется, предприятие будет располагаться на территории Узбекистана. Это позволит привлечь клиентов на маршруты в Россию, Казахстан, Таджикистан и транзит из Китая. Кроме того, компания будет принимать участие в развитии новых транспортных коридоров из Китая в Афганистан и Пакистан.“РЖД Логистика” будет обеспечивать прием грузов на терминалах Московского региона, предоставление фитинговых платформ, автономных рефрижераторных контейнеров, оплату тарифа и сервисное обслуживание в пути по территориям России и Казахстана. В полномочиях “UTI Transit” войдет обеспечение аналогичных сервисов на территории Узбекистана.В последующем планируется расширение маршрутов и сервисов.Между Узбекистаном и Россией уже имеется положительный опыт в организации экспортных маршрутов в восточном и центральноазиатском направлениях. Это проект "Агроэкспресс".Первая тестовая отправка пищевой продукции по маршруту Россия – Узбекистан – Россия состоялась в конце прошлого года.Проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития России, Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, АО "Узбекистон темир йуллари", Uzagrologostics centers, АО "РЖД Логистика" в партнерстве с АО "Российский экспортный центр".

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узбекистан, грузоперевозки