https://uz.sputniknews.ru/20211224/pervyy-agroekspress-priexal-v-moskvu-21936777.html
Что привез "Агроэкспресс" из Ташкента в Москву
Что привез "Агроэкспресс" из Ташкента в Москву
Первым "тестовым" рейсом "Агроэкспресса" в Россию привезли виноград, хурму, помидоры и лимоны.
2021-12-24T19:56+0500
2021-12-24T19:56+0500
2021-12-24T19:56+0500
общество
москва
хурма
виноград
"агроэкспрессы"
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ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Первый пилотный рейс "Агроэкспресса" по маршруту Россия–Узбекистан–Россия успешно добрался до конечной станции, сообщили в посольстве Узбекистана в Москве.Проект "Агроэкспресс" реализуется при поддержке министерства экономического развития России, министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, АО "Узбекистон темир йуллари", Uzagrologostics centers, АО "РЖД Логистика" в партнерстве с АО "Российский экспортный центр".Первый пилотный состав выехал еще в середине ноября по маршруту из Тамбова в Ташкент с грузом замороженного мяса птицы. Продукция перевозится в автономных рефрижераторных контейнерах в составе контейнерного поезда.Теперь перед организаторами стоит задача - сократить сроки доставки до пяти суток и запустить полноценные рефрижераторные поезда не только в Москву, но и в другие российские города.Тема агропоездов становится особенно актуальной, учитывая, что Россия и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $10 млрд. Об этом ранее сообщила российский вице-премьер Виктория Абрамченко.Между тем, как отметил доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонд Холод в интервью Sputnik Узбекистан, для успешной реализации этого проекта требуется специальное логистическое звено.Как раз для таких целей в Джизакской области Узбекистана создается российский агрологистический комплекс в рамках межправительственных соглашений между Узбекистаном и Россией. Комплекс сможет обрабатывать до 260 тысяч тонн плодоовощной продукции в год. С января по октябрь 2021 года Узбекистан поставил в Россию 341 тысячу тонн овощей и фруктов. В свою очередь, Россия поставила в Узбекистан продукции на 4,73 млрд долларов и вышла на первое место среди партнеров Узбекистана по импорту.Читайте также: Как Россия и Узбекистан будут торговаьт в 2022 году - инфографика
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москва, хурма, виноград, "агроэкспрессы"
Что привез "Агроэкспресс" из Ташкента в Москву
Первым "тестовым" рейсом "Агроэкспресса" в Россию привезли виноград, хурму, помидоры и лимоны.
ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Первый пилотный рейс "Агроэкспресса" по маршруту Россия–Узбекистан–Россия успешно добрался до конечной станции, сообщили в посольстве Узбекистана в Москве.
"Поезд, в составе которого следовали контейнеры с плодоовощной продукцией – виноград, хурма, помидоры, лимоны – прибыл из Ташкента на станцию Селятино Московской железной дороги", - сообщили в посольстве.
Проект "Агроэкспресс" реализуется при поддержке министерства экономического развития России, министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, АО "Узбекистон темир йуллари", Uzagrologostics centers, АО "РЖД Логистика" в партнерстве с АО "Российский экспортный центр".
Первый пилотный состав выехал еще в середине ноября по маршруту из Тамбова в Ташкент с грузом замороженного мяса птицы. Продукция перевозится в автономных рефрижераторных контейнерах в составе контейнерного поезда.
"Мы сделали первые шаги, на практике исследовали, изучили все точки прохождения Агроэкспресса – транзитные зоны, различного рода контрольные мероприятия, которые необходимо проводить даже в режиме "зеленого коридора". Мы все заинтересованы в совершенствовании этого проекта, тем более, что к нему проявляют интерес и другие страны: Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан", - заявил замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач.
Теперь перед организаторами стоит задача - сократить сроки доставки до пяти суток и запустить полноценные рефрижераторные поезда не только в Москву, но и в другие российские города.
Тема агропоездов становится особенно актуальной, учитывая, что Россия и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $10 млрд. Об этом ранее сообщила российский вице-премьер Виктория Абрамченко.
Между тем, как отметил доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонд Холод в интервью Sputnik Узбекистан, для успешной реализации этого проекта требуется специальное логистическое звено.
"Нужно иметь специальное логистическое звено, которое будет заниматься комплектованием, отбором, оформлением, упаковкой товарных партий для таких поездов", - прокомментировал данный процесс Леонид Холод.
Как раз для таких целей в Джизакской области Узбекистана создается российский агрологистический комплекс в рамках межправительственных соглашений между Узбекистаном и Россией. Комплекс сможет обрабатывать до 260 тысяч тонн плодоовощной продукции в год.
С января по октябрь 2021 года Узбекистан поставил в Россию 341 тысячу тонн овощей и фруктов. В свою очередь, Россия поставила в Узбекистан продукции на 4,73 млрд долларов и вышла на первое место среди партнеров Узбекистана по импорту.