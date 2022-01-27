https://uz.sputniknews.ru/20220127/v-tashoblasti-vozmojna-pylnaya-burya--uzgidromet-22408856.html

В Ташобласти возможна пыльная буря – Узгидромет

В Ташобласти возможна пыльная буря – Узгидромет

Теплый воздух из Туркменистана принесет с собой ветер и пыль, сообщают синоптики.

2022-01-27T13:02+0500

2022-01-27T13:02+0500

2022-01-27T13:02+0500

общество

ташкентская область

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 27 января - Sputnik. Центр гидрометеорологии Узбекистана распространил экстренное сообщение: Бостанлыкский район Ташкентской области может накрыть пыльная буря.В последние дни на всей территории республики царил циклон, пришедший с побережья Каспийского моря. Холодный фронт вызвал резкое похолодание, сильные снегопады и туман.Читайте также: Примеси в воздухе Ташкента не превышают допустимой нормы - Узгидромет

ташкентская область

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ташкентская область, узгидромет