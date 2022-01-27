https://uz.sputniknews.ru/20220127/v-tashoblasti-vozmojna-pylnaya-burya--uzgidromet-22408856.html
В Ташобласти возможна пыльная буря – Узгидромет
В Ташобласти возможна пыльная буря – Узгидромет
Теплый воздух из Туркменистана принесет с собой ветер и пыль, сообщают синоптики.
2022-01-27T13:02+0500
2022-01-27T13:02+0500
2022-01-27T13:02+0500
общество
ташкентская область
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/11/15000353_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd2e002475043994d79b32b3ac0c774e.jpg
ТАШКЕНТ, 27 января - Sputnik. Центр гидрометеорологии Узбекистана распространил экстренное сообщение: Бостанлыкский район Ташкентской области может накрыть пыльная буря.В последние дни на всей территории республики царил циклон, пришедший с побережья Каспийского моря. Холодный фронт вызвал резкое похолодание, сильные снегопады и туман.Читайте также: Примеси в воздухе Ташкента не превышают допустимой нормы - Узгидромет
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/11/15000353_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f47cc77a561119138979772fd1368e7a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкентская область, узгидромет
В Ташобласти возможна пыльная буря – Узгидромет
Теплый воздух из Туркменистана принесет с собой ветер и пыль, сообщают синоптики.
ТАШКЕНТ, 27 января - Sputnik. Центр гидрометеорологии Узбекистана распространил экстренное сообщение: Бостанлыкский район Ташкентской области может накрыть пыльная буря.
"Днем 27 января за счет выноса теплого воздухас районов Туркменистана и созданием больших контрастов температуры и давления, в Бостанлыкском районе Ташкентской области местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможна пыльная буря и пыльная мгла, - говорится в сообщении на сайте Узгидромета
.
В последние дни на всей территории республики царил циклон, пришедший с побережья Каспийского моря. Холодный фронт вызвал резкое похолодание, сильные снегопады и туман.