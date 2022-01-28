https://uz.sputniknews.ru/20220128/chto-budet-esli-est-greypfrut-raz-v-nedelyu-22420608.html

Что будет, если есть грейпфрут раз в неделю

Что будет, если есть грейпфрут раз в неделю

Яркий, ароматный грейпфрут не только вкусен, он также спасает от целого ряда болезней, считает врач-диетолог.

2022-01-28T23:00+0500

2022-01-28T23:00+0500

2022-01-28T23:00+0500

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Диетолог Светлана Зеленцова рассказала РИА Новости, почему в рацион нужно включить грейпфрут, а также перечислила болезни, от которых спасает этот продукт.Она отметила, что фрукт богат витаминами и микроэлементами. Особенно витамином С и кремнием. Это означает, что грейпфрут укрепляет не только иммунитет, но и повышает синтез коллагена.Присутствующий в грейпфруте нобилетин полезен при ожирении, атеросклерозе, инсулинорезистентности. Геспередин — антиоксидант, оказывает противоаллергическое действие, укрепляет сосуды, повышает тонус и эластичность вен.Однако диетолог добавила, что увлекаться грейпфрутом не стоит. Активные вещества фрукта подавляют действие ферментов, необходимых для детоксикации многих веществ в организме.Врач порекомендовала есть грейпфрут не чаще одного раза в неделю, а при наличии острых заболеваний желудочно-кишечного тракта полностью исключить фрукт из рациона. А в жаркое время года нужно быть осторожнее, чтобы не вызвать повышенную чувствительность кожи к солнцу.Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы едите мед

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