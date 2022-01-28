https://uz.sputniknews.ru/20220128/chto-budet-esli-est-greypfrut-raz-v-nedelyu-22420608.html
Что будет, если есть грейпфрут раз в неделю
Что будет, если есть грейпфрут раз в неделю
Яркий, ароматный грейпфрут не только вкусен, он также спасает от целого ряда болезней, считает врач-диетолог.
2022-01-28T23:00+0500
2022-01-28T23:00+0500
2022-01-28T23:00+0500
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Диетолог Светлана Зеленцова рассказала РИА Новости, почему в рацион нужно включить грейпфрут, а также перечислила болезни, от которых спасает этот продукт.Она отметила, что фрукт богат витаминами и микроэлементами. Особенно витамином С и кремнием. Это означает, что грейпфрут укрепляет не только иммунитет, но и повышает синтез коллагена.Присутствующий в грейпфруте нобилетин полезен при ожирении, атеросклерозе, инсулинорезистентности. Геспередин — антиоксидант, оказывает противоаллергическое действие, укрепляет сосуды, повышает тонус и эластичность вен.Однако диетолог добавила, что увлекаться грейпфрутом не стоит. Активные вещества фрукта подавляют действие ферментов, необходимых для детоксикации многих веществ в организме.Врач порекомендовала есть грейпфрут не чаще одного раза в неделю, а при наличии острых заболеваний желудочно-кишечного тракта полностью исключить фрукт из рациона. А в жаркое время года нужно быть осторожнее, чтобы не вызвать повышенную чувствительность кожи к солнцу.Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы едите мед
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продукты, врач
Что будет, если есть грейпфрут раз в неделю
Яркий, ароматный грейпфрут не только вкусен, он также спасает от целого ряда болезней, считает врач-диетолог.
Диетолог Светлана Зеленцова рассказала РИА Новости,
почему в рацион нужно включить грейпфрут, а также перечислила болезни, от которых спасает этот продукт.
Она отметила, что фрукт богат витаминами и микроэлементами. Особенно витамином С и кремнием. Это означает, что грейпфрут укрепляет не только иммунитет, но и повышает синтез коллагена.
"Фрукт содержит ряд фитохимических веществ, свойства которых активно изучаются. Несколько из них признаны геропротекторами, веществами, замедляющими старение. Так, нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действиями. Улучшает состояние сердца и сосудов, подавляет аппетит", — заявила собеседник агентства.
Присутствующий в грейпфруте нобилетин полезен при ожирении, атеросклерозе, инсулинорезистентности. Геспередин — антиоксидант, оказывает противоаллергическое действие, укрепляет сосуды, повышает тонус и эластичность вен.
"Грейпфрут поможет при застое желчи и сниженной кислотности желудочного сока, поскольку стимулирует выработку пищеварительных соков. Содержащаяся во фрукте клетчатка полезна для кишечника", — поделилась Зеленцова.
Однако диетолог добавила, что увлекаться грейпфрутом не стоит. Активные вещества фрукта подавляют действие ферментов, необходимых для детоксикации многих веществ в организме.
Врач порекомендовала есть грейпфрут не чаще одного раза в неделю, а при наличии острых заболеваний желудочно-кишечного тракта полностью исключить фрукт из рациона. А в жаркое время года нужно быть осторожнее, чтобы не вызвать повышенную чувствительность кожи к солнцу.