https://uz.sputniknews.ru/20220128/gasparyan-nazval-prichiny-konflikta-na-tadjiksko-kyrgyzskoy-granitse--video-22424144.html

Гаспарян назвал причины конфликта на таджикско-кыргызской границе — видео

Гаспарян назвал причины конфликта на таджикско-кыргызской границе — видео

Накануне на границе Таджикистана и Кыргызстана снова произошла перестрелка. Из-за чего конфликтуют две страны уже десятки лет? Ответы — видео.

2022-01-28T09:59+0500

2022-01-28T09:59+0500

2022-01-28T09:59+0500

видео

конфликт

граница

таджикистан

кыргызстан

пограничники

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Ближе к четырем часам ночи стороны договорились о полном прекращении огня, пишет Sputnik Кыргызстан. Движение по дороге Баткен — Исфана уже открыто. Таджикская сторона утверждает, что беспорядки вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана закидали камнями во время движения из села Сомониён в джамоат Чоркух.Две бывшие советские республики не решить вопрос с демаркацией границ уже 30 лет. При том, что спор идет всего о трети общей границы.У местных жителей и с одной, и с другой стороны все это время сложности: с доступом к пастбищам, воде, дорогам.Политолог Армен Гаспарян рассказал в беседе со Sputnik о стрельбе, экономических потерях и о том, почему проблема не решается долгие годы.Читайте также:

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конфликт, граница, видео, таджикистан, кыргызстан, пограничники