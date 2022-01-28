https://uz.sputniknews.ru/20220128/glavnyy-vopros-mirovoy-politiki-xotyat-li-russkie-voyny-22427872.html

Главный вопрос мировой политики: хотят ли русские войны?

Главный вопрос мировой политики: хотят ли русские войны?

В повестке телефонного разговора Путина и Макрона этот вопрос вряд ли стоит, но то, что именно он сейчас, как и последние несколько месяцев медийной агрессивной истерии в отношении России, едва ли не главный, вполне очевидно.

2022-01-28T12:30+0500

2022-01-28T12:30+0500

2022-01-28T12:32+0500

россия

владимир путин

война

эммануэль макрон

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Нынешняя дипломатическая активность европейцев, делегировавших на этот раз Парижу, как временному председателю в Евросоюзе, полномочия главного переговорщика, объясняется просто: странам — членам сообщества очень не хочется попадать между молотом и наковальней и рисковать пусть и скромным, но своим благополучием ради громких лозунгов, к тому же выдвигаемых чужими персонажами и в отношении совершенно и бесконечно посторонней европейцам Украины.И в этом смысле требуется четко понимать разницу между украинствующим — по должности или по недалекости — политическим истеблишментом вроде фон дер Ляйен, ее зама Борреля и "брекзитера" Джонсона и всеми остальными.Позицию этих остальных, позицию большинства, и изложил германский канцлер Шольц, давший недвусмысленно понять, что на словах — да, мы Украину поддержим, но вот ввязываться из-за нее в военный конфликт на деле мы не будем.Выражение лица шефа кабинета министров ФРГ на их с Макроном общей пресс-конференции во вторник вечером говорило о настроениях Шольца гораздо больше, чем он сам хотел сказать и показать.Не говоря уже о том, что русский газ и прочие энергоносители скажут громко auf wiedersehen и уйдут на азиатские рынки, где их ждут — и ждут с нетерпением.Схожая с Шольцем ситуация и у Макрона, хотя его положение сложнее: получив только что в очередной раз по шее в Африке, вынужденный (в том числе и поэтому) выводить оттуда военный континент, французский президент как Верховный Главнокомандующий не может не знать, что против русских его вооруженные силы не продержатся (об этом вполне открыто говорит даже лояльная пресса) и дня.Резерва, кроме как 15 тысяч пехотинцев и приданной им техники, у Макрона нет и в обозримом будущем не будет: финансирование армии во Франции осуществлялось последние 30 с лишним лет по остаточному принципу.Если есть США и если есть НАТО, то зачем нам тратить еще и свои деньги? — говорили расчетливые французы.Лишь недавно была развернута программа под названием "Титан", цель которой — переоснащение вооруженных сил и переобучение военных.Германия — локомотив экономики ЕС, Франция — один из главных доноров общеевропейской казны, и если в двух этих богатых государствах такая ситуация, то что можно тогда сказать об армии той же Португалии? Или о Вооруженных силах Греции? Или о боеспособности итальянских армейских подразделений?Франция получила шанс избавиться от Макрона >>Если их старший партнер Вашингтон — внезапно, вот как сейчас, — захочет поиграть военной мускулатурой, то смогут ли Берлин, Париж, Лиссабон, Афины или Рим его поддержать и, главное, чем?Одно дело — бомбы сбрасывать на беззащитных сербов или на ливийских феллахов, и совсем другое — когда вы задираете не просто ядерную державу, а ядерную державу, чей военный оборонительный ответ всегда был столь убедителен, что даже самые горячие головы остывали на несколько десятилетий вперед.Эгоистично перепугавшись за свое вполне мелкое существование и поняв (ну в той степени, которая дана природой и обстоятельствами), что разговор с Россией вести придется на условиях России, Макрон еще во вторник отрядил в Москву своего эмиссара Пьера Вимона, доверенного человека, имеющего ранг полномочного посла.Именно Вимону, опытнейшему кадровому дипломату, была поручена сложнейшая миссия, а именно: выяснить, каковы настоящие интенции и планы русских по выходу из нынешнего кризиса, в который НАТО и Вашингтон вновь вогнали Евросоюз.Судя по длительности этих переговоров, прошедших в среду, и комментарию российской стороны, Украина этой темой не занималась вовсе, предложения от ДНР/ЛНР никто и не думал изучать, что само по себе говорит о степени важности для Киева этого кризиса, а также о степени его самостоятельности в принятии решений, касающихся, как говорят в украинском руководстве, "собственной территории".И еще один штрих: негромкого и негласного одергивания со стороны ЕС киевских политиков оказалось достаточно, чтобы кабмин Украины отозвал из парламента, сняв тем самым с рассмотрения, скандальный законопроект о переходном периоде в Донбассе.Игры в "защиту Украины от российской агрессии" Вашингтон и Брюссель (где не только Еврокомиссия размещается, но и расположена штаб-квартира Североатлантического альянса) начались несколько недель спустя после того, как американская армия и Вооруженные силы НАТО бежали, сверкая пятками и бросая все — от местного персонала и оборудования до армейских арсеналов, — из Афганистана.Позор и провал — западные психологи наверняка нашли бы для этого иное определение, назвав происшедшее "незакрытым гештальтом", — требовали компенсации.Ответ США и НАТО – попытка "заболтать" проблемы безопасности >>Но отнюдь не только психологической, а и финансовой: отсутствие крупной военной операции за пределами США и далеко от рубежей НАТО означает еще и колоссальные денежные потери как непосредственно ВПК, так и его смежников, всех этих подрядчиков и субподрядчиков, всех этих получастных-полугосударственных компаний, которые армейских кормят, которые обеспечивают их безопасность, которые за военными прибирают и убирают."Кому война, а кому мать родна" — в США эта нехитрая максима известна отлично. Если какая сфера экономики и неподвластна кризису, несмотря на разнообразие эпох за окном — от холодной войны до разрядки напряженности, так это военная, полувоенная, четвертьвоенная сфера.В этом отношении Украина даже лучше Афганистана: уважения со стороны компрадорской властной элиты больше, коррупция такая же, а опасности нет в принципе.И даже воевать не требуется, достаточно просто быть.В этой схеме прекрасно было все, и она, в общем и в целом, учитывала интересы всех участников новой партии на пресловутой "большой шахматной доске".За исключением, правда, России.Которая сумела и на этот раз тоже — ценой колоссальных дипломатических усилий, терпения и последовательной защиты гуманизма — сберечь на континенте пусть и хрупкие, но мир и безопасность.Ответив делами на вопрос, хотят ли русские войны.Источник: РИА Новости

россия

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

владимир путин, война, эммануэль макрон