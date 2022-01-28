https://uz.sputniknews.ru/20220128/idealnaya-dieticheskaya-kuritsa-za-30-sekund-22419650.html

Идеальная диетическая курица за 30 секунд

Идеальная диетическая курица за 30 секунд

Приготовление куриной грудки по этому рецепту займет ровно 30 секунд, а мясо останется сочным и нежным!

2022-01-28T07:00+0500

2022-01-28T07:00+0500

2022-01-28T07:00+0500

это интересно

рецепт

курица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1b/22419393_0:146:1920:1226_1920x0_80_0_0_1d4b7a8122339ac06348a299ac1ab0e4.jpg

Скоро весна, можно будет скинуть толстые зимние куртки и пуховики. Многие красавицы вновь вспомнили о похудании и диете. Предлагаем вам идеальный диетический рецепт куриной грудки. Готовится без хлопот, а мясо получается сочным и удивительно нежным!Ингредиенты: Приготовление:Куриную грудку обсушите бумажным полотенцем, натрите солью и любимыми специями.Пока курица пропитывается ароматом специй, в сотейнике или кастрюльке вскипятите молоко - достаточное количество, чтобы полностью покрыть куриное филе.Когда молоко вскипит, аккуратно опустите в него курицу, снова доведите до кипения, уменьшите огонь и варите ровно 30 секунд.После чего снимите сотейник с огня и хорошенько укутайте полотенцем. Оставьте на 2-3 часа медленно остывать.Все, идеальная сочная диетическая куриная грудка готова!Читайте также: Как правильно есть гречку

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рецепт, курица