https://uz.sputniknews.ru/20220128/idealnaya-dieticheskaya-kuritsa-za-30-sekund-22419650.html
Идеальная диетическая курица за 30 секунд
Идеальная диетическая курица за 30 секунд
Приготовление куриной грудки по этому рецепту займет ровно 30 секунд, а мясо останется сочным и нежным!
2022-01-28T07:00+0500
2022-01-28T07:00+0500
2022-01-28T07:00+0500
это интересно
рецепт
курица
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Скоро весна, можно будет скинуть толстые зимние куртки и пуховики. Многие красавицы вновь вспомнили о похудании и диете. Предлагаем вам идеальный диетический рецепт куриной грудки. Готовится без хлопот, а мясо получается сочным и удивительно нежным!Ингредиенты: Приготовление:Куриную грудку обсушите бумажным полотенцем, натрите солью и любимыми специями.Пока курица пропитывается ароматом специй, в сотейнике или кастрюльке вскипятите молоко - достаточное количество, чтобы полностью покрыть куриное филе.Когда молоко вскипит, аккуратно опустите в него курицу, снова доведите до кипения, уменьшите огонь и варите ровно 30 секунд.После чего снимите сотейник с огня и хорошенько укутайте полотенцем. Оставьте на 2-3 часа медленно остывать.Все, идеальная сочная диетическая куриная грудка готова!Читайте также: Как правильно есть гречку
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт, курица
Идеальная диетическая курица за 30 секунд
Приготовление куриной грудки по этому рецепту займет ровно 30 секунд, а мясо останется сочным и нежным!
Скоро весна, можно будет скинуть толстые зимние куртки и пуховики. Многие красавицы вновь вспомнили о похудании и диете. Предлагаем вам идеальный диетический рецепт куриной грудки. Готовится без хлопот, а мясо получается сочным и удивительно нежным!
Ингредиенты:
Приготовление:
Куриную грудку обсушите бумажным полотенцем, натрите солью и любимыми специями.
Пока курица пропитывается ароматом специй, в сотейнике или кастрюльке вскипятите молоко - достаточное количество, чтобы полностью покрыть куриное филе.
Когда молоко вскипит, аккуратно опустите в него курицу, снова доведите до кипения, уменьшите огонь и варите ровно 30 секунд.
После чего снимите сотейник с огня и хорошенько укутайте полотенцем. Оставьте на 2-3 часа медленно остывать.
Все, идеальная сочная диетическая куриная грудка готова!