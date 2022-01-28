https://uz.sputniknews.ru/20220128/iz-za-chego-proizoshel-sboy-v-rabote-beeline-na-territorii-uzbekistana-22428622.html

В работе Beeline на территории Узбекистана произошел сбой: из-за чего?

В работе Beeline на территории Узбекистана произошел сбой: из-за чего?

У части абонентов мобильного оператора пропал доступ в Интернет.

2022-01-28T12:54+0500

2022-01-28T12:54+0500

2022-01-28T12:57+0500

общество

beeline

мобильный оператор

интернет

оператор

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В пятницу в работе Beeline на территории Узбекистана произошел сбой.Утром у некоторых пользователей мобильного оператора пропал Интернет.В Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций уже дали комментарий.Сейчас все неполадки уже устранены. Государственная инспекция "Узкомназорат" поручила компании принять все необходимые меры, чтобы подобных инцидентов больше не происходило. Ранее Агентство по защите прав потребителей Узбекистана выиграло два суда по нарушениям правил оказания услуг мобильной связи Beeline Uzbekistan.Абонентам пообещали возместить нанесенный ущерб, а это — свыше 20 миллиардов сумов.Читайте также:

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beeline, мобильный оператор, интернет, оператор