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В работе Beeline на территории Узбекистана произошел сбой: из-за чего?
В работе Beeline на территории Узбекистана произошел сбой: из-за чего?
У части абонентов мобильного оператора пропал доступ в Интернет.
2022-01-28T12:54+0500
2022-01-28T12:57+0500
общество
beeline
мобильный оператор
интернет
оператор
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В пятницу в работе Beeline на территории Узбекистана произошел сбой.Утром у некоторых пользователей мобильного оператора пропал Интернет.В Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций уже дали комментарий.Сейчас все неполадки уже устранены. Государственная инспекция "Узкомназорат" поручила компании принять все необходимые меры, чтобы подобных инцидентов больше не происходило. Ранее Агентство по защите прав потребителей Узбекистана выиграло два суда по нарушениям правил оказания услуг мобильной связи Beeline Uzbekistan.Абонентам пообещали возместить нанесенный ущерб, а это — свыше 20 миллиардов сумов.Читайте также:
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beeline, мобильный оператор, интернет, оператор

В работе Beeline на территории Узбекистана произошел сбой: из-за чего?

12:54 28.01.2022 (обновлено: 12:57 28.01.2022)
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОфис "Билайн", архивное фото
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У части абонентов мобильного оператора пропал доступ в Интернет.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В пятницу в работе Beeline на территории Узбекистана произошел сбой.
Утром у некоторых пользователей мобильного оператора пропал Интернет.
В Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций уже дали комментарий.

"В связи с программным сбоем на опорных свитчах сети передачи данных ООО Unite" наблюдалась недоступность услуг Интернета с 9.42 до 10.21 по в сей сети", — говорится в сообщении.

Сейчас все неполадки уже устранены.
Государственная инспекция "Узкомназорат" поручила компании принять все необходимые меры, чтобы подобных инцидентов больше не происходило.
Ранее Агентство по защите прав потребителей Узбекистана выиграло два суда по нарушениям правил оказания услуг мобильной связи Beeline Uzbekistan.
Абонентам пообещали возместить нанесенный ущерб, а это — свыше 20 миллиардов сумов.
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