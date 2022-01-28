https://uz.sputniknews.ru/20220128/kak-ukrepit-sustavy-vrachi-nazvali-poleznye-produkty-22420049.html

Как укрепить суставы: врачи назвали полезные продукты

Как укрепить суставы: врачи назвали полезные продукты

Основной причиной проблем с суставами врач-диетолог считает неправильное питание. Какие продукты помогут сохранить здоровье, читайте в нашем материале.

2022-01-28T07:30+0500

2022-01-28T07:30+0500

2022-01-28T07:30+0500

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продукты

врач

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Неправильное питание - главная причина заболеваний костей и суставов, заявила в интервью РИА Новости врач-диетолог Светлана Фус.Чтобы избежать проблем, врач посоветовала есть больше продуктов, богатых кальцием. Это поможет суставам и позволит избежать остеопороза.Но не стоит слишком усердствовать - молочные продукты должны составлять определенную долю в рационе питания. Чтобы сохранить здоровье суставов, организму нужны также витамины D и С, фосфор, магний и многие другие микроэлементы.Витамин D способствует нормальному росту костной ткани и отвечает за крепость зубов.Витамин С, главный помощник иммунитета, также отвечает за синтез коллагена, который напрямую влияет на состояние кожи, суставов и костей. Его много в цитрусовых, квашеной капусте, ягодах, а также в киви и в перце.Полезным будет употреблять продукты, богатые селеном и серой. Селен способствует питанию суставов. Его много в бразильском орехе, в рыбе (сардины, лосось, сельдь), чесноке, яйцах, курице, индейке, говяжьей печени, грибах, твороге, крупах и бобовых. Серой богаты все виды мяса и рыбы, а также кисломолочные продукты, бобовые, яйца и крупы.Читайте также: Что происходит с организмом, если есть квашеную капусту зимой

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продукты, врач