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Кто и когда установит причины массового отключения электроэнергии в Узбекистане
Кто и когда установит причины массового отключения электроэнергии в Узбекистане
В Минэнерго призвали сдержать преждевременные выводы о причинах блэкаута и дождаться решения правительственной комиссии, которая была сформирована по поручению президента Узбекистана.
2022-01-28T14:28+0500
2022-01-28T14:28+0500
общество
узбекистан
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Причины массового отключения энергоснабжения в Узбекистане должна установить правительственная комиссия, она продолжает работать. Так в пресс-службе министерства энергетики прокомментировали заявление казахстанского оператора.Ранее казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC в качестве причины масштабного блэкаута в Центральной Азии указала на короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.Однако в Минэнерго призывают сдержать эти выводы и дождаться решения правительственной комиссии, которая была сформирована по поручению президента Узбекистана. Сейчас специалисты расследуют причины происшествия, а также разрабатывают план по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем.Выводы о причинах энергосбоя будут официально опубликованы позже.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Виноваты ли майнеры в "конце света", наступившем в Центральной Азии? &gt;&gt;Центральной Азии предстоит выбрать между "тьмой" и Россией &gt;&gt;
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узбекистан, электроэнергия

Кто и когда установит причины массового отключения электроэнергии в Узбекистане

14:28 28.01.2022
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийЛампочка
Лампочка - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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В Минэнерго призвали сдержать преждевременные выводы о причинах блэкаута и дождаться решения правительственной комиссии, которая была сформирована по поручению президента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Причины массового отключения энергоснабжения в Узбекистане должна установить правительственная комиссия, она продолжает работать. Так в пресс-службе министерства энергетики прокомментировали заявление казахстанского оператора.
Ранее казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC в качестве причины масштабного блэкаута в Центральной Азии указала на короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.
Однако в Минэнерго призывают сдержать эти выводы и дождаться решения правительственной комиссии, которая была сформирована по поручению президента Узбекистана. Сейчас специалисты расследуют причины происшествия, а также разрабатывают план по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем.
Выводы о причинах энергосбоя будут официально опубликованы позже.

Блэкаут в Центральной Азии

Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.
Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.
Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.
При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
Энергосистема Центральной Азии

Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана.

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