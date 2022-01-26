Общество
Виноваты ли майнеры в "конце света", наступившем в Центральной Азии?
15:30 26.01.2022 (обновлено: 15:44 26.01.2022)
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром. Аналитики назвали это "концом света" и тут же задумались о причинах произошедшего.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Накануне в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электричества.
Страны до сих пор полностью не оправились, а эксперты тем временем рассуждают, почему возник блэкаут в Центральной Азии.
Среди причин, которые привели к аварии в энергокольце Центральной Азии, могли быть майнинг криптовалют, а также холодная погода.
Такое мнение высказал руководитель направления "Экономика отраслей топливно-энергетического комплекса" фонда "Центр стратегических разработок" Александр Амирагян.
По словам эксперта, сбой произошел на линии перетока в Казахстане, которая связывает две энергосистемы (северную и южную) и обеспечивает электроэнергией южный Казахстан, Кыргызстан и восточный Узбекистан за счет генерации на севере Казахстана.
"Здесь сконцентрирована основная часть населения этих стран и экономическая активность. В связи с этим можно предположить, что рост использования электроэнергии в регионе ввиду холодной погоды и утреннего пика потребления вызвал дисбаланс в энергосистеме и срабатывание автоматики. Определенную нагрузку на энергосистему также оказывает майнинг криптовалют, который активно развивается в Казахстане в последние годы", — сказал Амирагян.
При этом он отметил, что в последние месяцы энергосистема Казахстана испытывала дефицит мощностей, который был вызван отклонениями потребителей от установленного диспетчерского графика и покрывался перетоками из энергосистемы России.
Однако есть эксперты, которые не склонны обвинять майнеров в блэкауте.
Такого мнения, в частности, придерживается доцент Высшей школы общественных и международных отношений Университета Питтсбурга Илья Муртазашвили.
"Маловероятно, что майнинг криптовалют вызвал отключение электроэнергии... Криптомайнеры являются удобным козлом отпущения, однако возникает вопрос, почему правительство не смогло устранить энергетический дисбаланс, когда мы знаем, что у них есть возможности для этого, в том числе возможность пресечения майнинга", — сказал Муртазашвили беседе с РИА Новости.
Казахстан, согласно последним оценкам Кембриджского университета (по состоянию на август 2021 года), занимал второе место в мире по объемам майнинга биткоина с долей в 18,1%.
Первое место было у США — 35,4%, третье — у России с долей в 11,2%.
Майнеры используют электроэнергию по льготным ценам, установленным для населения.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.
Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 киловатт "Север — Восток — Юг Казахстана", — сообщили в KEGOC.
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