https://uz.sputniknews.ru/20220126/vinovaty-li-maynery-v-kontse-sveta-nastupivshem-v-tsentralnoy-azii-22387692.html

Виноваты ли майнеры в "конце света", наступившем в Центральной Азии?

Виноваты ли майнеры в "конце света", наступившем в Центральной Азии?

Массовое отключение электричества произошло во вторник утром. Аналитики назвали это "концом света" и тут же стали искать причины произошедшего.

2022-01-26T15:30+0500

2022-01-26T15:30+0500

2022-01-26T15:44+0500

общество

центральная азия

электричество

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Накануне в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электричества.Страны до сих пор полностью не оправились, а эксперты тем временем рассуждают, почему возник блэкаут в Центральной Азии. Среди причин, которые привели к аварии в энергокольце Центральной Азии, могли быть майнинг криптовалют, а также холодная погода. Такое мнение высказал руководитель направления "Экономика отраслей топливно-энергетического комплекса" фонда "Центр стратегических разработок" Александр Амирагян. По словам эксперта, сбой произошел на линии перетока в Казахстане, которая связывает две энергосистемы (северную и южную) и обеспечивает электроэнергией южный Казахстан, Кыргызстан и восточный Узбекистан за счет генерации на севере Казахстана.При этом он отметил, что в последние месяцы энергосистема Казахстана испытывала дефицит мощностей, который был вызван отклонениями потребителей от установленного диспетчерского графика и покрывался перетоками из энергосистемы России.Почему отключился свет >>Однако есть эксперты, которые не склонны обвинять майнеров в блэкауте. Такого мнения, в частности, придерживается доцент Высшей школы общественных и международных отношений Университета Питтсбурга Илья Муртазашвили.Казахстан, согласно последним оценкам Кембриджского университета (по состоянию на август 2021 года), занимал второе место в мире по объемам майнинга биткоина с долей в 18,1%. Первое место было у США — 35,4%, третье — у России с долей в 11,2%.Майнеры используют электроэнергию по льготным ценам, установленным для населения.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:

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