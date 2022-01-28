https://uz.sputniknews.ru/20220128/lavrov-dast-intervyu-v-pryamom-efire-sputnik-i-drugix-radio-kakaya-povestka-22426929.html
Лавров даст интервью в прямом эфире Sputnik и других радио: какая повестка?
Лавров даст интервью в прямом эфире Sputnik и других радио: какая повестка?
Сегодня, 28 января, состоится большое интервью Сергея Лаврова российским радиостанциям. Все, что известно, собрали в материале.
2022-01-28T12:00+0500
2022-01-28T12:00+0500
2022-01-28T12:34+0500
россия
сергей лавров
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интервью
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января даст большое интервью сразу нескольким радиостанциям: Sputnik, "Эхо Москвы", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".Как ожидается, глава МИД затронет актуальные вопросы внешней политики и международной повестки. Прямой эфир начнется в 11.00 по московскому времени. Смотрите трансляцию на сайте Sputnik Узбекистан.Стоит отметить, что это не первое большое интервью, которое Лавров дает в эфире крупных радиостанций России. В последний раз министр отвечал на вопросы главных редакторов Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольской правды" в октябре 2020-го. Читайте также:
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сергей лавров, sputnik, радио, интервью
Лавров даст интервью в прямом эфире Sputnik и других радио: какая повестка?
12:00 28.01.2022 (обновлено: 12:34 28.01.2022)
Сегодня, 28 января, состоится большое интервью Сергея Лаврова российским радиостанциям. Все, что известно, собрали в материале.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января даст большое интервью сразу нескольким радиостанциям: Sputnik, "Эхо Москвы", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
Как ожидается, глава МИД затронет актуальные вопросы внешней политики и международной повестки.
Прямой эфир начнется в 11.00 по московскому времени. Смотрите трансляцию на сайте Sputnik Узбекистан
.
Стоит отметить, что это не первое большое интервью, которое Лавров дает в эфире крупных радиостанций России. В последний раз министр отвечал на вопросы главных редакторов Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольской правды" в октябре 2020-го.