https://uz.sputniknews.ru/20220128/v-samolete-letevshem-iz-samarkanda-srabotal-datchik-razgermetizatsii-22433819.html
В самолете, летевшем из Самарканда, сработал датчик разгерметизации
В самолете, летевшем из Самарканда, сработал датчик разгерметизации
На борту было 159 пассажиров и шесть членов экипажа.
2022-01-28T16:42+0500
2022-01-28T16:42+0500
2022-01-28T16:49+0500
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. На борту самолета, летевшего из Узбекистана в Россию, сработал датчик разгерметизации салона. Инцидент произошел в пятницу утром. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа.Экстренные службы аэропорта "Кольцово" были приведены в режим готовности, однако все обошлось. Самолет благополучно сел. Датчик разгерметизации сработал только для кабины пилотов.Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и насколько авиакомпания следовала законодательству о безопасности полетов.Читайте также:
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самарканд, самолет
В самолете, летевшем из Самарканда, сработал датчик разгерметизации
16:42 28.01.2022 (обновлено: 16:49 28.01.2022)
На борту было 159 пассажиров и шесть членов экипажа.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. На борту самолета, летевшего из Узбекистана в Россию, сработал датчик разгерметизации салона.
Инцидент произошел в пятницу утром.
"В 10.01 командир воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющий рейс по маршруту Самарканд — Екатеринбург, подал аварийный сигнал о технической неисправности воздушного судна. По предварительной информации, сработал датчик разгерметизации салона", — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа.
Экстренные службы аэропорта "Кольцово" были приведены в режим готовности, однако все обошлось.
Самолет благополучно сел. Датчик разгерметизации сработал только для кабины пилотов.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и насколько авиакомпания следовала законодательству о безопасности полетов.