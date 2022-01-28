https://uz.sputniknews.ru/20220128/v-samolete-letevshem-iz-samarkanda-srabotal-datchik-razgermetizatsii-22433819.html

В самолете, летевшем из Самарканда, сработал датчик разгерметизации

В самолете, летевшем из Самарканда, сработал датчик разгерметизации

На борту было 159 пассажиров и шесть членов экипажа.

2022-01-28T16:42+0500

2022-01-28T16:42+0500

2022-01-28T16:49+0500

общество

самарканд

самолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1c/22434060_136:0:3492:1888_1920x0_80_0_0_7f6018e06de1d8b6d22097ae4fef9f02.jpg

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. На борту самолета, летевшего из Узбекистана в Россию, сработал датчик разгерметизации салона. Инцидент произошел в пятницу утром. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа.Экстренные службы аэропорта "Кольцово" были приведены в режим готовности, однако все обошлось. Самолет благополучно сел. Датчик разгерметизации сработал только для кабины пилотов.Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и насколько авиакомпания следовала законодательству о безопасности полетов.Читайте также:

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самарканд, самолет