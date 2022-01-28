https://uz.sputniknews.ru/20220128/v-uzbekistane-uluchshat-kardiologiyu-22425572.html

В Узбекистане улучшат кардиологию

В Узбекистане улучшат кардиологию

Больные сердечно-сосудистыми заболеваниями будут проходить обследования и получать лекарства бесплатно.

2022-01-28T11:11+0500

2022-01-28T11:11+0500

2022-01-28T11:17+0500

общество

узбекистан

заболевания

лекарство

медицинское обследование

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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. Президент подписал постановление, предусматривающее меры по профилактике и повышению качества лечения сердечно-сосудистых заболеваний.Больше внимания профилактикеЕжегодно, начиная с 2022 года, поликлиники будут проводить оценку профиля здоровья жителей в возрасте от 18 до 40 лет. Врачи оценят характер питания граждан, индекс массы тела, измерят артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови и другие показатели.Граждане старше 40 лет будут проходить адресное скрининг-обследование не реже одного раза в год.Уже сегодня более 200 тысяч малообеспеченных граждан бесплатно получают препарат эналаприл (Enalapril).Создадут единый электронный реестр больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того в срок до 1 января 2023 года планируется запустить мобильное приложение для оценки риска-стратификации сердечно-сосудистых заболеваний, основанное на протоколе ВОЗ.Для увеличения численности пользователей платформы "Здоровый образ жизни" из госбюджета выделят 100 млрд. сумов.Основные направления профилактики сердечно-сосудистых заболеваний:Трансформация Центра кардиологииВ течение года завершится трансформация Республиканского центра кардиологии в многопрофильную клинику. При нем создадут современные лаборатории для новых научных исследований по превентивной кардиологии, лучевой диагностике и другим направлениям.На закупку современного медицинского оборудования для лабораторий уже выделено $5 млн из средств МФИ и госбюджета.Кроме того, во всех региональных филиалах Центра создадут отделения телемедицины и телеметрии.Квалификация кардиологовЕжегодно 30 специалистов-кардиологов направляются в ведущие медицинские учреждения России, Германии и других государств за счет Фонда поддержки и привлечения в медицинские учреждения одаренных и квалифицированных медицинских специалистов.В центрах семейного врача и поликлиниках расширят перечень видов доврачебного медицинского осмотра и пересмотрят обязанности медсестер.Центр развития профессиональной квалификации медработников обучит методам профилактики, раннему выявлению, лечению заболеваний и оказанию первичной помощи 14 тысяч семейных врачей из медицинских бригад. Кроме того, центр, совместно со специалистами из частного сектора, имеющими опыт работы за рубежом, переподготовит по направлениям кардиологии и лабораторной диагностики еще 500 специалистов первичного звена.Читайте также: Упор на лечение онкологии - к процессу привлекут зарубежных врачей

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, заболевания, лекарство, медицинское обследование