Упор на лечение онкологии: к процессу привлекут зарубежных врачей

Республиканский медицинский центр эндокринологии является одним из научно-практических учреждений с большим потенциалом для исследовательской деятельности, диагностики и лечения.

В нем функционируют стационар на 288 коек и консультационно-диагностическая поликлиника на 250 приемов в сутки.

Нынешнее здание центра построено в 1974 году, его материально-техническая база устарела.