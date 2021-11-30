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Упор на лечение онкологии: к процессу привлекут зарубежных врачей
Упор на лечение онкологии: к процессу привлекут зарубежных врачей
Президент одобрил проекты строительства новых здания для Республиканского медцентра онкологии и радиологии. Помимо лечение, в них будут проводиться научные исследования.
2021-11-30T16:17+0500
2021-11-30T16:17+0500
общество
узбекистан
президент
строительство
онкология
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Накануне президенту Узбекистана презентовали проекты строительства медицинских центров онкологии и эндокринологии для Республиканского медцентра онкологии и радиологии. Решение начать их сооружение было принято в полгода назад: было подписано соответствующее постановление. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шавката Мирзиёева.С этого момент приступили к разработке проекта, учитывая при этом передовой опыт зарубежных клиник.Для РМЦЭ будет построить новый комплекс на базе первой клиники Ташкентской медицинской академии. Таким образом намерены улучшить условия и расширить спектр услуг. К 14 действующим отделениям РМЦЭ, в новом комплексе будут открыты еще 14.Новое здание будет иметь 10 этажей и трехуровневую подземную часть, в которой разместят отделения радиологии и лучевой терапии, позитронно-эмиссионной томографии, радиоизотопного исследования. В центре будут применяться новые методы лечения: иммунотерапия, таргетная терапия, терапия на линейном ускорителе и стереотоксическая лучевая терапия, радиохирургия. Новое здание возведут на территории второй клиники Ташкентской медицинской академии.Президент одобрил проекты и подчеркнул необходимость правильно организовать работу, сделав упор на качество медицинских услуг. Мирзиёев поручил привлечь в центры зарубежных специалистов, а также организовать регулярное переобучение врачей на основе современных достижений мировой медицины. Важно также стимулировать научные исследования. Однако вместе со строительством республиканских центров необходимо улучшать условия в региональных диспансерах и поликлиниках, оснащать их современным диагностическим оборудованием, повышать квалификацию врачей, заключил глава государства
https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-moderniziruyut-respublikanskiy-meditsinskiy-tsentr-onkologii-i-radiologii-19236844.html
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узбекистан, президент, строительство, онкология

Упор на лечение онкологии: к процессу привлекут зарубежных врачей

16:17 30.11.2021
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМагнитно-резонансное томографическое исследование
Магнитно-резонансное томографическое исследование - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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Президент Узбекистана одобрил проекты строительства новых здания для Республиканского медцентра онкологии и радиологии. Помимо лечение, в них будут проводиться научные исследования.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Накануне президенту Узбекистана презентовали проекты строительства медицинских центров онкологии и эндокринологии для Республиканского медцентра онкологии и радиологии. Решение начать их сооружение было принято в полгода назад: было подписано соответствующее постановление. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шавката Мирзиёева.
С этого момент приступили к разработке проекта, учитывая при этом передовой опыт зарубежных клиник.
Республиканский медицинский центр эндокринологии (РМЦЭ)

Республиканский медицинский центр эндокринологии является одним из научно-практических учреждений с большим потенциалом для исследовательской деятельности, диагностики и лечения.

В нем функционируют стационар на 288 коек и консультационно-диагностическая поликлиника на 250 приемов в сутки.

Нынешнее здание центра построено в 1974 году, его материально-техническая база устарела.

Для РМЦЭ будет построить новый комплекс на базе первой клиники Ташкентской медицинской академии. Таким образом намерены улучшить условия и расширить спектр услуг. К 14 действующим отделениям РМЦЭ, в новом комплексе будут открыты еще 14.
Новое здание будет иметь 10 этажей и трехуровневую подземную часть, в которой разместят отделения радиологии и лучевой терапии, позитронно-эмиссионной томографии, радиоизотопного исследования.
В центре будут применяться новые методы лечения: иммунотерапия, таргетная терапия, терапия на линейном ускорителе и стереотоксическая лучевая терапия, радиохирургия. Новое здание возведут на территории второй клиники Ташкентской медицинской академии.
Президент одобрил проекты и подчеркнул необходимость правильно организовать работу, сделав упор на качество медицинских услуг.
Мирзиёев поручил привлечь в центры зарубежных специалистов, а также организовать регулярное переобучение врачей на основе современных достижений мировой медицины. Важно также стимулировать научные исследования.
Однако вместе со строительством республиканских центров необходимо улучшать условия в региональных диспансерах и поликлиниках, оснащать их современным диагностическим оборудованием, повышать квалификацию врачей, заключил глава государства
Палата в медицинском центре Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
Общество
В Узбекистане модернизируют Республиканский медицинский центр онкологии и радиологии
15 июня, 11:23
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