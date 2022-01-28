https://uz.sputniknews.ru/20220128/v-uzbekskix-gorodax-poyavyatsya-torgovo-servisnye-ulitsy-22438100.html

В узбекских городах появятся торгово-сервисные улицы

В узбекских городах появятся торгово-сервисные улицы

В Узбекистане возьмутся за развитие сферы услуг. Ожидается, что благодаря реформам, появится дополнительно 1,5 миллиона новых рабочих мест.

2022-01-28T19:45+0500

2022-01-28T19:45+0500

2022-01-28T20:35+0500

общество

узбекистан

город

сфера услуг

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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. В сфере услуг Узбекистана планируются серьезные реформы. Соответствующее постановлениеподписал президент Шавкат Мирзиёев. По прогнозам, внедрение новых подходов в развитие сферы услуг позволит увеличить объем рынка услуг в 1,5 раза и создать дополнительно 1,5 миллиона новых рабочих мест в 2022 году.В частности, густонаселенные улицы в каждом районе и городе будут преобразованы: за счет бюджетных средств проведут капитальный ремонт, обновят наружное освещение, оросительные и дренажные системы. Кроме того, здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, точки торговли и услуг, парки и развлечения.В Ташкенте, Нукусе, областных центрах и других крупных городах создадут по такой межмахаллинской торгово-сервисной улице на каждые 3-5 махаллей.В крупных и средних городах и районахВ крупных городах и районах особое внимание уделят развитию современного рынка услуг в сфере образования, медицины, искусства, туризма, гостиничного и общественного питания и транспорта.В Ташкенте, Самарканде и Намангане планируется увеличить число услуг с высокой доходностью, в особенности крупных торгово-развлекательных объектов, создание специализированных кластеров в местах размещения образовательных и медицинских учреждений.В районах с населением менее 300 тысяч человекПриоритет отдадут организации торговых, гостиничных, логистических услуг и общественного питания, а также объектов технического обслуживания и развлекательных центров.В горных и предгорных районах, где можно развивать рекреационный туризм, отремонтируют автомобильные дороги, улучшат обеспечение электроэнергией и питьевой водой, обновят инфраструктуру, будут развивать уже готовые туристические проекты.В приграничных районах, а также районах, по которым проходят международные автомобильные магистрали и железные дороги особое внимание уделят торговле, туризму, логистике и придорожному обслуживанию. В районах с высокой долей сельского хозяйства будут развивать современный агросервис.Налоговые льготыС 1 апреля 2022 года до 1 января 2025 года устанавливается ставка социального налога в размере 1% для субъектов предпринимательства в сфере розничной торговли и общепита, гостиниц, перевозок, компьютерных услуг, ремонта бытовой техники, агро- и ветеринарных услуг, а также услуг, оказываемых в развлекательных центрах.Эта льгота применяется субъектами предпринимательства, если по итогам текущего отчетного (налогового) периода их доходы от оказания услуг по видам деятельности, указанным в настоящем подпункте, составляют не менее 60 процентов совокупного дохода.Кроме того, предусматривается предоставление субъектам предпринимательства с 1 января 2022 года до 1 января 2027 года по торговым комплексам площадью более 5 тысяч квадратных метров и гостиницам (средствам размещения) (включая занимаемые ими земельные участки) права:снижать ставки земельного налога с юридических лиц и налога на имущество юридических лиц на 90 процентов. При этом к объектам, вновь построенным до 1 января 2027 года (включая занимаемые ими земельные участки), данная льгота применяется сроком на 5 лет с месяца их ввода в эксплуатацию.Также, при исчислении налога на прибыль разрешается относить в течение двух лет стоимость зданий на вычитаемые расходы в виде амортизации.Субъектам предпринимательства, зарегистрированным в туристских зонах районов и городов, устанавливается с 1 апреля 2022 года до 1 января 2025 года:Кроме того, с 1 января 2022 года устанавливается ставка акцизного налога на услуги мобильной связи для операторов мобильной связи в размере 10 процентов.Предусмотрено также освобождение с 1 апреля 2022 года от налога на имущество юрлиц и земельного налога с юридических лиц антенно-мачтовых металлоконструкций, расположенных в сельской местности, включая конструкции, установленные на них и являющиеся их неотъемлемой частью, а также занимаемых ими земельных участков.Читайте также: О чем договорились бизнес и власть - заявление

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узбекистан, город, сфера услуг