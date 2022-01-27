https://uz.sputniknews.ru/20220127/o-chem-dogovorilis-biznes-i-vlast--zayavlenie-22411370.html

О чем договорились бизнес и власть — заявление

О чем договорились бизнес и власть — заявление

Изменения, внесенные в налоговое законодательство Узбекистана, позволят облегчить работу бизнеса. Каким образом — разъяснение ведомств.

2022-01-27T14:54+0500

2022-01-27T14:54+0500

2022-01-27T14:55+0500

экономика

налоги

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Министерство финансов и государственный налоговый комитет опубликовали совместное информационное сообщение, которое предусматривает корректировку налоговой политики.Оба ведомства призвали предпринимателей к продолжению открытого диалога.Автоматизированные информационные системыПрограммный продукт "E-aktiv"Вовлечение субъектов предпринимательства к использованию этой программы в 2022 году будет осуществляться поэтапно. С 1 апреля требование об обязательном использовании "E-aktiv" будет распространяться только на 4 категории товаров (цемент, стекло, древесина и хлопок).Исходя из результатов использования программы по пилотным категориям, перечень товаров со стороны Государственного налогового комитета будет расширяться.При этом внедрение программы на все категории товаров планируется завершить в последнем квартале следующего года.Совместно с налогоплательщиками и экспертами будут созданы отраслевые рабочие группы для полного формирования каталога товаров и услуг, определения их базовых условных единиц в наиболее простой и доступной форме до конца 2022 года.За неиспользование программного продукта "E-aktiv" (за исключением товаров, включенных в категорию пилотных товаров), а также указание идентификационного кода продукции и услуг не соответствующий фактически поставленному товару (услуге) к налогоплательщикам меры ответственности до 1 сентября 2022 года применяться не будут.В дополнение к ранее представленному трехмесячному периоду (с октября по декабрь 2021 года) до 1 января 2023 года приостанавливается применение нижеследующих признаков (обстоятельств) налогового риска налогоплательщиков:Читайте также:Глава ГНК пояснил, грозят ли бизнесменам санкции за неиспользование "E-aktiv" >>Налоговые органы упростили возмещение НДС, а аренду недвижимости взяли на учет >>

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налоги