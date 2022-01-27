https://uz.sputniknews.ru/20220127/o-chem-dogovorilis-biznes-i-vlast--zayavlenie-22411370.html
О чем договорились бизнес и власть — заявление
О чем договорились бизнес и власть — заявление
Изменения, внесенные в налоговое законодательство Узбекистана, позволят облегчить работу бизнеса. Каким образом — разъяснение ведомств.
2022-01-27T14:54+0500
2022-01-27T14:54+0500
2022-01-27T14:55+0500
экономика
налоги
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Министерство финансов и государственный налоговый комитет опубликовали совместное информационное сообщение, которое предусматривает корректировку налоговой политики.Оба ведомства призвали предпринимателей к продолжению открытого диалога.Автоматизированные информационные системыПрограммный продукт "E-aktiv"Вовлечение субъектов предпринимательства к использованию этой программы в 2022 году будет осуществляться поэтапно. С 1 апреля требование об обязательном использовании "E-aktiv" будет распространяться только на 4 категории товаров (цемент, стекло, древесина и хлопок).Исходя из результатов использования программы по пилотным категориям, перечень товаров со стороны Государственного налогового комитета будет расширяться.При этом внедрение программы на все категории товаров планируется завершить в последнем квартале следующего года.Совместно с налогоплательщиками и экспертами будут созданы отраслевые рабочие группы для полного формирования каталога товаров и услуг, определения их базовых условных единиц в наиболее простой и доступной форме до конца 2022 года.За неиспользование программного продукта "E-aktiv" (за исключением товаров, включенных в категорию пилотных товаров), а также указание идентификационного кода продукции и услуг не соответствующий фактически поставленному товару (услуге) к налогоплательщикам меры ответственности до 1 сентября 2022 года применяться не будут.В дополнение к ранее представленному трехмесячному периоду (с октября по декабрь 2021 года) до 1 января 2023 года приостанавливается применение нижеследующих признаков (обстоятельств) налогового риска налогоплательщиков:Читайте также:Глава ГНК пояснил, грозят ли бизнесменам санкции за неиспользование "E-aktiv" >>Налоговые органы упростили возмещение НДС, а аренду недвижимости взяли на учет >>
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налоги
О чем договорились бизнес и власть — заявление
14:54 27.01.2022 (обновлено: 14:55 27.01.2022)
Изменения, внесенные в налоговое законодательство Узбекистана, позволят облегчить работу бизнеса. Каким образом — разъяснение ведомств.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Министерство финансов и государственный налоговый комитет опубликовали
совместное информационное сообщение, которое предусматривает корректировку налоговой политики.
Оба ведомства призвали предпринимателей к продолжению открытого диалога.
Автоматизированные информационные системы
Программный продукт "E-aktiv"
Вовлечение субъектов предпринимательства к использованию этой программы в 2022 году будет осуществляться поэтапно. С 1 апреля требование об обязательном использовании "E-aktiv" будет распространяться только на 4 категории товаров (цемент, стекло, древесина и хлопок).
Исходя из результатов использования программы по пилотным категориям, перечень товаров со стороны Государственного налогового комитета будет расширяться.
При этом внедрение программы на все категории товаров планируется завершить в последнем квартале следующего года.
Совместно с налогоплательщиками и экспертами будут созданы отраслевые рабочие группы для полного формирования каталога товаров и услуг, определения их базовых условных единиц в наиболее простой и доступной форме до конца 2022 года.
За неиспользование программного продукта "E-aktiv" (за исключением товаров, включенных в категорию пилотных товаров), а также указание идентификационного кода продукции и услуг не соответствующий фактически поставленному товару (услуге) к налогоплательщикам меры ответственности до 1 сентября 2022 года применяться не будут.
В дополнение к ранее представленному трехмесячному периоду (с октября по декабрь 2021 года) до 1 января 2023 года приостанавливается применение нижеследующих признаков (обстоятельств) налогового риска налогоплательщиков:
личность руководителя или лица, выполняющего функции финансового управления, не подтверждена в ЕНСТ (фактор #1);
отсутствие собственного, арендуемого или безвозмездно используемого недвижимого имущества (фактор #4);
совпадение адреса налогоплательщика с адресом номинального местонахождения (менее 18 квадратных метров) (фактор # 6);
наличие фактов несвоевременного представления налоговой отчетности в течение последних 12 месяцев (фактор #14);
отсутствие наемных работников или их менее 4 человек (фактор #15).
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