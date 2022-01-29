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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Что будет с сердцем и печенью, если есть пшенную кашу
Что будет с сердцем и печенью, если есть пшенную кашу
Врач-нутрициолог рассказала, в чем польза пшена и кому оно строго противопоказано.
2022-01-29T08:00+0500
2022-01-29T08:00+0500
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Нутрициолог Виктория Лазарева рассказала РИА Новости, чем полезна для организма пшено и, в частности, пшенная каша.Как отметила врач, пшено — одна из самых полезных круп. В нем много витаминов группы В, а особенно — витамина В6. Этот витамин отвечает за обменные процессы, участвует в синтезе белка и помогает регулировать уровень сахара в крови.Но не всем пшенка полезна: есть ряд заболеваний, при которых она противопоказана. В частности, пшено необходимо исключить при гастрите с пониженной кислотностью, вздутиях, повышенном газообразовании, а также людям, страдающим целиакией.Читайте также: Что происходит с организмом, если есть квашеную капусту зимой
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продукты, врач

Что будет с сердцем и печенью, если есть пшенную кашу

08:00 29.01.2022
© Pixabay/martin_hettoПшено
Пшено - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2022
© Pixabay/martin_hetto
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Врач-нутрициолог рассказала, в чем польза пшена и кому оно строго противопоказано.
Нутрициолог Виктория Лазарева рассказала РИА Новости, чем полезна для организма пшено и, в частности, пшенная каша.
Как отметила врач, пшено — одна из самых полезных круп. В нем много витаминов группы В, а особенно — витамина В6. Этот витамин отвечает за обменные процессы, участвует в синтезе белка и помогает регулировать уровень сахара в крови.
"Блюда из пшена особенно полезны при диабете, атеросклерозе, заболеваниях печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой и нервной систем", — заявила собеседник агентства.
Но не всем пшенка полезна: есть ряд заболеваний, при которых она противопоказана. В частности, пшено необходимо исключить при гастрите с пониженной кислотностью, вздутиях, повышенном газообразовании, а также людям, страдающим целиакией.
Читайте также: Что происходит с организмом, если есть квашеную капусту зимой
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