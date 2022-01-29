https://uz.sputniknews.ru/20220129/chto-budet-s-serdtsem-i-pechenyu-esli-est-pshennuyu-kashu-22429995.html

Что будет с сердцем и печенью, если есть пшенную кашу

Что будет с сердцем и печенью, если есть пшенную кашу

Врач-нутрициолог рассказала, в чем польза пшена и кому оно строго противопоказано.

2022-01-29T08:00+0500

2022-01-29T08:00+0500

2022-01-29T08:00+0500

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Нутрициолог Виктория Лазарева рассказала РИА Новости, чем полезна для организма пшено и, в частности, пшенная каша.Как отметила врач, пшено — одна из самых полезных круп. В нем много витаминов группы В, а особенно — витамина В6. Этот витамин отвечает за обменные процессы, участвует в синтезе белка и помогает регулировать уровень сахара в крови.Но не всем пшенка полезна: есть ряд заболеваний, при которых она противопоказана. В частности, пшено необходимо исключить при гастрите с пониженной кислотностью, вздутиях, повышенном газообразовании, а также людям, страдающим целиакией.Читайте также: Что происходит с организмом, если есть квашеную капусту зимой

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продукты, врач