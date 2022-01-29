https://uz.sputniknews.ru/20220129/v-tashkente-jenschina-sbrosila-rebenka-v-voler-k-medvedyu-22438696.html
В Ташкенте женщина сбросила ребенка в вольер к медведю
В Ташкенте женщина сбросила ребенка в вольер к медведю
Посетители и охрана зоопарка не смогли помешать неизвестной перебросить девочку через защитный барьер в вольер хищника.
2022-01-29T10:20+0500
2022-01-29T10:20+0500
2022-01-29T10:20+0500
происшествия
ташкентский зоопарк
медведь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1c/22438662_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_cfddb67d063ce1fb3f3b8770a704304c.jpg
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. В Ташкентском зоопарке молодая женщина на глазах у посетителей перекинула маленькую девочку через защитный барьер и сбросила в вольер к медведю. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в своем Telegram-канале.Как отмечается в сообщении, очевидцы и охрана зоопарка попытались ее остановить, но их попытки не увенчались успехом.После этого сотрудники зоопарка заманили хищника во внутреннее помещение и вынесли девочку из вольера.Осмотр врачей показал, что она получила ушибы от падения с 5-метровой высоты. Зверь ее не тронул.Чем был мотивирован поступок женщины — неизвестно. Правоохранительные органы уже расследуют этот инцидент.В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей. Все расходы на лечение зоопарк взял на себя.Зузу приехал в Ташкент из Бакинского зоопарка в 2017 году. С самого начала он полюбился всему коллективу своей общительностью, игривостью и открытостью к публике. Смотрители зоопарка бережно и по-доброму обращаются с животным, благодаря чему медвежонок вырос в уравновешенного и неагрессивного зверя, а работники могут управлять его поведением, отмечают в пресс-службе зоопарка.Читайте также: В Ташкентском зоопарке поселились два львенка необычного окраса
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1c/22438662_49:0:760:533_1920x0_80_0_0_bff3e7efe6080198189b267b9c9b6537.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкентский зоопарк, медведь
В Ташкенте женщина сбросила ребенка в вольер к медведю
Посетители и охрана зоопарка не смогли помешать неизвестной перебросить девочку через защитный барьер в вольер хищника.
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik.
В Ташкентском зоопарке молодая женщина на глазах у посетителей перекинула маленькую девочку через защитный барьер и сбросила в вольер к медведю. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в своем Telegram-канале
.
Как отмечается в сообщении, очевидцы и охрана зоопарка попытались ее остановить, но их попытки не увенчались успехом.
“Кавказский бурый медведь Зузу медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел”, — говорится в сообщении.
После этого сотрудники зоопарка заманили хищника во внутреннее помещение и вынесли девочку из вольера.
Осмотр врачей показал, что она получила ушибы от падения с 5-метровой высоты. Зверь ее не тронул.
Чем был мотивирован поступок женщины — неизвестно. Правоохранительные органы уже расследуют этот инцидент.
В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей. Все расходы на лечение зоопарк взял на себя.
Зузу приехал в Ташкент из Бакинского зоопарка в 2017 году. С самого начала он полюбился всему коллективу своей общительностью, игривостью и открытостью к публике. Смотрители зоопарка бережно и по-доброму обращаются с животным, благодаря чему медвежонок вырос в уравновешенного и неагрессивного зверя, а работники могут управлять его поведением, отмечают в пресс-службе зоопарка.