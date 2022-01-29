https://uz.sputniknews.ru/20220129/v-tashkente-jenschina-sbrosila-rebenka-v-voler-k-medvedyu-22438696.html

В Ташкенте женщина сбросила ребенка в вольер к медведю

В Ташкенте женщина сбросила ребенка в вольер к медведю

Посетители и охрана зоопарка не смогли помешать неизвестной перебросить девочку через защитный барьер в вольер хищника.

2022-01-29T10:20+0500

2022-01-29T10:20+0500

2022-01-29T10:20+0500

происшествия

ташкентский зоопарк

медведь

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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. В Ташкентском зоопарке молодая женщина на глазах у посетителей перекинула маленькую девочку через защитный барьер и сбросила в вольер к медведю. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в своем Telegram-канале.Как отмечается в сообщении, очевидцы и охрана зоопарка попытались ее остановить, но их попытки не увенчались успехом.После этого сотрудники зоопарка заманили хищника во внутреннее помещение и вынесли девочку из вольера.Осмотр врачей показал, что она получила ушибы от падения с 5-метровой высоты. Зверь ее не тронул.Чем был мотивирован поступок женщины — неизвестно. Правоохранительные органы уже расследуют этот инцидент.В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей. Все расходы на лечение зоопарк взял на себя.Зузу приехал в Ташкент из Бакинского зоопарка в 2017 году. С самого начала он полюбился всему коллективу своей общительностью, игривостью и открытостью к публике. Смотрители зоопарка бережно и по-доброму обращаются с животным, благодаря чему медвежонок вырос в уравновешенного и неагрессивного зверя, а работники могут управлять его поведением, отмечают в пресс-службе зоопарка.Читайте также: В Ташкентском зоопарке поселились два львенка необычного окраса

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ташкентский зоопарк, медведь