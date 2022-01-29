https://uz.sputniknews.ru/20220129/v-termeze-edva-ne-sgorel-jiloy-dom--mchs-22439358.html
В Термезе едва не сгорел жилой дом – МЧС
В Термезе едва не сгорел жилой дом – МЧС
Огонь повредил девять квадратных метров потолка кухни, но дом удалось спасти от разрушения. Причина произошедшего и сумма нанесенного ущерба устанавливаются.
2022-01-29T10:35+0500
2022-01-29T10:35+0500
2022-01-29T10:35+0500
происшествия
пожар
мчс
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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. В одной из махаллей города Термеза Сурхандарьинской области загорелся дом. Все случилось ранним утром, когда жильцы еще спали. О пожаре в городское управление по чрезвычайным ситуациям сообщили в 7:43. Три пожарно-спасательных расчета прибыли на место уже в 7:50. Через две минуты огонь был локализован, а в 20:05 – полностью потушен.Огонь повредил девять квадратных метров потолка кухни, но дом удалось спасти от разрушения. Сообщений о жертвах не поступало. Следователи выясняют причины произошедшего и устанавливают сумму нанесенного ущерба, передает пресс-служба МЧС.Читайте также:Крупный пожар у рынка "Джами" — видео >>На складе в Чиланзарском районе произошел пожар — видео >>
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пожар, мчс
В Термезе едва не сгорел жилой дом – МЧС
Огонь повредил девять квадратных метров потолка кухни, но дом удалось спасти от разрушения. Следователи выясняют причины произошедшего и устанавливают сумму нанесенного ущерба.
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. В одной из махаллей города Термеза Сурхандарьинской области загорелся дом. Все случилось ранним утром, когда жильцы еще спали.
О пожаре в городское управление по чрезвычайным ситуациям сообщили в 7:43. Три пожарно-спасательных расчета прибыли на место уже в 7:50. Через две минуты огонь был локализован, а в 20:05 – полностью потушен.
Огонь повредил девять квадратных метров потолка кухни, но дом удалось спасти от разрушения. Сообщений о жертвах не поступало. Следователи выясняют причины произошедшего и устанавливают сумму нанесенного ущерба, передает
пресс-служба МЧС.
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