https://uz.sputniknews.ru/20220129/vrachi-rasskazali-pochemu-poyavlyayutsya-tromby-22430809.html

Врачи рассказали, почему появляются тромбы

Врачи рассказали, почему появляются тромбы

Кардиологи раскрыли основные причины образования тромбов в сосудах и чем опасен тромбоз.

2022-01-29T09:00+0500

2022-01-29T09:00+0500

2022-01-29T09:00+0500

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Сердечно-сосудистые заболевания, варикоз и курение способствуют развитию тромбоза. Об этих и других факторах риска в эфире телеканала "Россия 1" рассказал руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев.Прежде всего врач напомнил, что тромбы могут появляться в венах и артериях, а для их образования необходимо наличие трех условий. "Проблемы со стенками сосудов, замедление естественного кровотока и повреждение в сосудистой клетке", — уточнил он.По словам медика, тромбозу способствуют болезни сердца и сосудов, варикозное расширение вен, коронавирус, курене, хирургические операции, долгие перелеты и прием некоторых медикаментов.Шугушев заключил, что диагностировать наличие тромбов в организме со стопроцентной точностью невозможно.Его поддержал врач-реабилитолог Сергей Агапки, который тем не менее отметил, что наиболее яркими симптомами венозного тромбоза выступают судороги, острая боль, "горячие" отеки, изменение цвета и состояния кожи.В свою очередь, хирург и кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза.Читайте также: Как сохранить здоровье суставов

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