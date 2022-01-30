https://uz.sputniknews.ru/20220130/chem-otlichayutsya-bogatye-lyudi-uzbekistana-i-kazaxstana---tokaev-22452572.html

Чем отличаются богатые люди Узбекистана и Казахстана - Токаев

Чем отличаются богатые люди Узбекистана и Казахстана - Токаев

Президент Казахстана сравнил поведение олигархов двух стран – не в пользу своих соотечественников.

2022-01-30T15:33+0500

2022-01-30T15:33+0500

2022-01-30T15:33+0500

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне сравнил богатых людей Узбекистана и Казахстана в интервью государственному телеканалу "Хабар 24".По словам главы государства, состоятельные узбекистанцы за свой счет строят на родине больницы и инфраструктуру.Президент Казахстана 29 января дал первое эксклюзивное интервью телеканалу "Хабар 24" после беспорядков в стране в начале января. В интервью он рассказал о своих решениях во время событий в Алматы, переговорах с Первым Президентом, кадровых перестановках и предстоящей парламентской реформе.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе Алматы: там начались беспорядки.Было введено чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, началась контртеррористическая операция.Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Читайте также: Назарбаева хотят лишить еще одних полномочий

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казахстан, касым-жомарт токаев