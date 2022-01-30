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Чем отличаются богатые люди Узбекистана и Казахстана - Токаев
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкИ․о․ президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента (10 июня 2019). Нур-Султан
© Sputnik / Владислав Воднев/
Президент Казахстана сравнил поведение олигархов двух стран – не в пользу своих соотечественников.
ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне сравнил богатых людей Узбекистана и Казахстана в интервью государственному телеканалу "Хабар 24".
"Я сравниваю богатых людей из Узбекистана, которые заработали большие деньги вне Узбекистана, за пределами. Они приезжают на свою историческую родину и просят президента Узбекистана дать им поручения: "что мы можем сделать для узбекского народа, какую помощь оказать?" – рассказал Токаев.
По словам главы государства, состоятельные узбекистанцы за свой счет строят на родине больницы и инфраструктуру.
"В этом большая разница между узбекскими так называемыми олигархами и нашими олигархами, которые или здесь, или тем более за границей атакуют свою страну", – подытожил президент.
Президент Казахстана 29 января дал первое эксклюзивное интервью телеканалу "Хабар 24" после беспорядков в стране в начале января. В интервью он рассказал о своих решениях во время событий в Алматы, переговорах с Первым Президентом, кадровых перестановках и предстоящей парламентской реформе.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе Алматы: там начались беспорядки.
Было введено чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, началась контртеррористическая операция.
Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
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