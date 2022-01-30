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Чем отличаются богатые люди Узбекистана и Казахстана - Токаев
Чем отличаются богатые люди Узбекистана и Казахстана - Токаев
Президент Казахстана сравнил поведение олигархов двух стран – не в пользу своих соотечественников.
2022-01-30T15:33+0500
2022-01-30T15:33+0500
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне сравнил богатых людей Узбекистана и Казахстана в интервью государственному телеканалу "Хабар 24".По словам главы государства, состоятельные узбекистанцы за свой счет строят на родине больницы и инфраструктуру.Президент Казахстана 29 января дал первое эксклюзивное интервью телеканалу "Хабар 24" после беспорядков в стране в начале января. В интервью он рассказал о своих решениях во время событий в Алматы, переговорах с Первым Президентом, кадровых перестановках и предстоящей парламентской реформе.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе Алматы: там начались беспорядки.Было введено чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, началась контртеррористическая операция.Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Читайте также: Назарбаева хотят лишить еще одних полномочий
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казахстан, касым-жомарт токаев

Чем отличаются богатые люди Узбекистана и Казахстана - Токаев

15:33 30.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкИ․о․ президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента (10 июня 2019). Нур-Султан
И․о․ президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента (10 июня 2019). Нур-Султан - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Президент Казахстана сравнил поведение олигархов двух стран – не в пользу своих соотечественников.
ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне сравнил богатых людей Узбекистана и Казахстана в интервью государственному телеканалу "Хабар 24".
"Я сравниваю богатых людей из Узбекистана, которые заработали большие деньги вне Узбекистана, за пределами. Они приезжают на свою историческую родину и просят президента Узбекистана дать им поручения: "что мы можем сделать для узбекского народа, какую помощь оказать?" – рассказал Токаев.
По словам главы государства, состоятельные узбекистанцы за свой счет строят на родине больницы и инфраструктуру.
"В этом большая разница между узбекскими так называемыми олигархами и нашими олигархами, которые или здесь, или тем более за границей атакуют свою страну", – подытожил президент.
Президент Казахстана 29 января дал первое эксклюзивное интервью телеканалу "Хабар 24" после беспорядков в стране в начале января. В интервью он рассказал о своих решениях во время событий в Алматы, переговорах с Первым Президентом, кадровых перестановках и предстоящей парламентской реформе.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе Алматы: там начались беспорядки.
Было введено чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, началась контртеррористическая операция.
Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Читайте также: Назарбаева хотят лишить еще одних полномочий
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