https://uz.sputniknews.ru/20220127/esche-odnix-polnomochiy-xochet-lishit-nazarbaeva-parlament-kazaxstana-22406048.html

Еще одних полномочий хочет лишить Назарбаева парламент Казахстана

Еще одних полномочий хочет лишить Назарбаева парламент Казахстана

Нижняя палата парламента Казахстана лишила Назарбаева поста председателя в Совбезе и Ассамблее народов республики, а Сенат предлагает пойти еще дальше.

2022-01-27T11:15+0500

2022-01-27T11:15+0500

2022-01-27T11:15+0500

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

парламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/12/22257159_793:20:2898:1204_1920x0_80_0_0_b869a07f1fa3aa4df12285a59635c9bc.jpg

ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Парламент Казахстана предлагает отменить необходимость согласовывать государственные инициативы с бывшим главой государства Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Sputnik Казахстан.Сенат республики рассмотрел в четверг поправки в конституционный закон "О первом президенте — елбасы", который предусматривает в том числе обязательное согласование госинициатив с экс-президентом.Обсудили сенаторы также предложения нижней палаты парламента – Мажилиса – о внесении изменений в законы "О Совете безопасности" и "Об Ассамблее народов Казахстана". Парламентарии предложили лишить елбасы права на пожизненное председательство в этих организациях. При этом, депутаты верхней палаты одобрили оба предложения, но внесли в законопроект свою поправку и вернули документ на доработку.Если Мажилис одобрит поправку, предложенную сенаторами, законопроект будет считаться принятым, и его направят на подпись президенту.Напомним, на фоне вспыхнувших в Казахстане 5 января беспорядков, экс-президента на посту председателя Совбеза заменил нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев. По словам пресс-секретаря президента Айдоса Укибая, елбасы добровольно передал полномочия своему преемнику.Читайте также: Родственники Назарбаева покидают свои посты после событий в Казахстане

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, нурсултан назарбаев, парламент