https://uz.sputniknews.ru/20220130/chto-stalo-izvestno-o-jenschine-sbrosivshey-doch-k-medvedyu-22453422.html

Что стало известно о женщине, сбросившей дочь к медведю

Что стало известно о женщине, сбросившей дочь к медведю

Министерство по поддержке махалли и семьи пытается помочь семье девочки и ее матери.

2022-01-30T16:34+0500

2022-01-30T16:34+0500

2022-01-30T17:08+0500

общество

женщина

медведь

министерство по поддержке махалли и семьи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1c/22438662_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_cfddb67d063ce1fb3f3b8770a704304c.jpg

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Стали известны подробности о женщине, скинувшей ребенка в вольер с медведем. Данные о ней опубликовало Министерство по поддержке махалли и семьи в своем Telegram-канале.По данным министерства, женщина 1991 года рождения работает преподавателем в одном из столичных вузов. Помимо дочери, которую она сбросила к медведю в зоопарке, в семье есть еще один ребенок.Мать с детьми живет в доме своего отца в Сергелийском районе Ташкента. Как оказалось, женщина впала в депрессию после того, как муж бросил ее и переехал в Россию. Супруги были на грани развода.Отмечается, что махаллинские чиновники приняли меры, чтобы примирить пару. Ранее семье оказывали и другую помощь, в том числе дважды обеспечивали продуктами за счет спонсоров.Сама девочка, попавшая в вольер к медведю, находится под наблюдением врачей. Правоохранительные органы продолжают расследование.Напомним, 28 января женщина перекинула 3-летнюю девочку через защитный барьер и сбросила ее в вольер с бурым медведем в зоопарке Ташкента. Медведь обнюхал ребенка, но не тронул – девочка пострадала лишь от падения с высоты.Читайте также: Как выглядит девочка после падения в вольер к медведю

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

женщина, медведь, министерство по поддержке махалли и семьи