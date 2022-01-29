https://uz.sputniknews.ru/20220129/kak-vyglyadit-devochka-posle-padeniya-v-voler-k-medvedyu--foto--22439985.html
Как выглядит девочка после падения в вольер к медведю – фото
Как выглядит девочка после падения в вольер к медведю – фото
По словам медиков, после госпитализации девочка находилась в шоковом состоянии. У нее была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
2022-01-29T11:32+0500
2022-01-29T11:32+0500
2022-01-29T12:08+0500
происшествия
министерство здравоохранения узбекистана
девочка
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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Пресс-служба Министерства здравоохранения опубликовала фото девочки после падения в вольер медведя. Сейчас ребенок находится Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи. За ее состоянием наблюдают врачи, они провели все необходимые обследования. По словам медиков, после госпитализации девочка находилась в шоковом состоянии. В результате падения с 5-метровой высоты у нее диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии.Как сообщалось ранее, все расходы на лечение зоопарк взял на себя.В отношении матери, сбросившей своего ребенка в вольер к медведю, возбудили уголовное дело.Читайте также:Попытка охранника зоопарка в Андижане поиграть со львом закончилась трагедией >>Живодерство в зоопарке Нукуса: что показала проверка >>
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министерство здравоохранения узбекистана, девочка
Как выглядит девочка после падения в вольер к медведю – фото
11:32 29.01.2022 (обновлено: 12:08 29.01.2022)
По словам медиков, после госпитализации девочка находилась в шоковом состоянии. У нее диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik.
Пресс-служба Министерства здравоохранения опубликовала
фото девочки после падения в вольер медведя. Сейчас ребенок находится Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.
За ее состоянием наблюдают врачи, они провели все необходимые обследования.
По словам медиков, после госпитализации девочка находилась в шоковом состоянии. В результате падения с 5-метровой высоты у нее диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии.
Как сообщалось
ранее, все расходы на лечение зоопарк взял на себя.
В отношении матери, сбросившей своего ребенка в вольер к медведю, возбудили
уголовное дело.
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