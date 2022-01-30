https://uz.sputniknews.ru/20220130/kak-privlech-udachu-v-kitayskiy-novyy-god---obychai-i-primety--22456278.html

Как привлечь удачу в Китайский Новый Год - обычаи и приметы

Как привлечь удачу в Китайский Новый Год - обычаи и приметы

Что можно и нельзя делать 1 февраля, чтобы покровитель года - Тигр, - принёс удачу и достаток, читайте в этом материале.

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это интересно

традиции

китайский новый год

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1 февраля наступает Китайский Новый Год по лунному календарю, также известный как Чуньцзе. Символом 2022 года является Водяной Тигр.В Китае Новый Год встречают дважды - по солнечному календарю (1 января) и по лунному, поэтому фиксированного дня празднования Чуньцзе нет. Дело в том, что начало китайского года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, поэтому день праздника каждый год перемещается в рамках 21 января - 21 февраля.Почему китайцы в древности использовали лунный календарь? Большей частью населения были крестьяне, полевые работы которых зависели именно от данного календаря.Согласно китайской астрологической системе, каждый лунный год при этом обладает своим символом - одним из 12 священных животных. В этом году покровителем года станет Тигр.При этом каждый символ года связан с одним из основных для китайской астрологической культуры элементов - землёй, деревом, огнём, металлом или водой. Элементы чередуются так же, как и животные - год от года. В этом году комбинация складывается так, что Тигр связан со стихией воды, поэтому 2022 год является годом Водяного Тигра.Что значат основные элементы?Что значит Тигр в китайской культуре?В Китае Тигр - это символ храбрости. Считается, что изображение тигра может принести удачу.Также Тигр часто выступает символом власти, его воспринимают как воплощение справедливости.В мифологии тигр побеждает всех демонов, то есть защищает людей от зла.Как правильно встречать Год Тигра?История Китайского Нового Года насчитывает более тысячи лет. Неудивительно, что за это время праздник приобрёл множество традиций, которые сохранились по сей день.Основные традиции:- На восьмой день последнего месяца по лунному календарю во многих домах готовят ароматную кашу — "лабачжоу", в состав которой входят 8 видов продуктов: клейкий рис, чумиза, зерна иовлевых слез (бусенник), финики, семена лотоса, красные бобы, плоды "лунъянь", семя гинкго.- Дом нужно украсить элементами декора красного цвета. Поэтому в Китае можно увидеть множество красных гирлянд и плакатов. Считается, что красный цвет несёт достаток.- Перед Чуньцзе нужно провести генеральную уборку, постирать всю одежду. После уборки и стирки все чистящие средства, а также тряпки, швабры и совки нужно спрятать в место, где никто не сможет их увидеть. По легенде, боги во время Чуньцзе облетают дома и рассыпают пыль, которая символизирует счастье. Так что убирать дом в Новый Год запрещено - якобы есть риск вымести счастливые моменты, которые судьба уготовила вам на будущее.- Ночь под Китайский Новый Год - это "ночь встречи после разлуки", то есть время, когда вся семья должна собраться за праздничным столом.- Нельзя спать в новогоднюю ночь, иначе человек рискует проспать свое счастье.- В Чуньцзе нужно надеть самые нарядные вещи - таким образом, человек может привлечь достаток.- Первые пять дней Чуньцзе - период встреч. Считается, что в это время нужно встречаться с родными и друзьями, тогда год не будет скучным.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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традиции, китайский новый год