https://uz.sputniknews.ru/20220130/kakie-izmeneniya-jdut-uzbekistantsev-s-1-fevralya--22454032.html
Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 февраля?
Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 февраля?
С начала месяца вступят в силу изменения сразу в нескольких сферах. В каких именно — читайте в традиционном обзоре.
2022-01-30T17:17+0500
2022-01-30T17:17+0500
2022-01-30T17:17+0500
общество
узбекистан
изменения
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ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. С начала месяца в силу вступит сразу несколько изменений в законодательстве Узбекистана в различных сферах.Сфера образованияУчителя русского языка с международным сертификатом S1 и выше, будут получать дополнительную ежемесячную надбавку в размере 50 % .Ее будут выплачивать в течение двух лет с момента получения сертификата.Для негосударственных образовательных учреждений в городах Ташкент и Самарканд с 1 февраля 2022 года по 1 января 2024-го вводится порядок возмещения за счет средств Госбюджета арендной платы зданий и сооружений, используемых в образовательном процессе.Его размер составляет до 50% стоимости, но не более 50% минимальной ставки арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом.А колледжи и техникумы системы министерств и ведомств освобождаются от арендной платы (за исключением расходов на содержание и коммунальные платежи) при осуществлении деятельности в их зданиях и сооружениях.Социальная сфераВ профессиональных школах, колледжах и техникумах во всех регионах ежеквартально будут проводиться краткосрочные курсы по обучению профессиям лиц с инвалидностью.Кроме того для них Минтруда организует на постоянной основе в моноцентрах "Ишга мархамат" учебные курсы по обучению профессиям востребованным на рынке труда, иностранным языкам, компьютерной грамотности и основам программирования.Информация о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, занесенных в "Мехр дафтари" (книга милосердия), будет выявляться через межведомственную интеграционную платформу системы "Электронное правительство".ЭкологияВводится должность заместителя хокима, который будет заниматься не только вопросами строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства, но и экологией и озеленением.Содействие бизнесуФармацевтика:Фонд поддержки и развития фармацевтической отрасли будет покрывать 75% расходов организаций-производителей по проведению регистрации фармацевтической продукции в зарубежных государствах после представления документа, подтверждающего ее регистрацию.Рыбоводство:Физическим лицам разрешается разведение рыбы в своих домохозяйствах в качестве самозанятого лица.Кроме того, начиная с 1 февраля 2022 года по 1 января 2025 года, производителям оборудования для рыбоводства предоставляется ряд льгот.В частности, налоговые ставки по налогу на прибыль, земельному налогу с и налогу на имущество юрлиц, а также налогу за пользование водными ресурсами, уменьшаются на 50 процентов.Владельцам домохозяйств, занимающихся разведением рыбы, ставки земельного налога и налога на имущество также снижаются наполовину.Противодействие коррупцииЗапускается эксперимент по внедрению системы рейтинговой оценки в деятельность 26 государственных организаций, внедряющих в свою деятельность систему менеджмента по противодействию коррупции. Эта система будет введена с 1 июля во всех госорганах.Читайте также: Минюст предлагает карать за неприятные и вредные запахи
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, изменения
Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 февраля?
С начала месяца вступят в силу изменения сразу в нескольких сферах. В каких именно — читайте в традиционном обзоре.
ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. С начала месяца в силу вступит сразу несколько изменений в законодательстве Узбекистана в различных сферах.
Сфера образования
Учителя русского языка с международным сертификатом S1 и выше, будут получать дополнительную ежемесячную надбавку в размере 50 % .
Ее будут выплачивать в течение двух лет с момента получения сертификата.
Для негосударственных образовательных учреждений в городах Ташкент и Самарканд с 1 февраля 2022 года по 1 января 2024-го вводится порядок возмещения за счет средств Госбюджета арендной платы зданий и сооружений, используемых в образовательном процессе.
Его размер составляет до 50% стоимости, но не более 50% минимальной ставки арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом.
А колледжи и техникумы системы министерств и ведомств освобождаются от арендной платы (за исключением расходов на содержание и коммунальные платежи) при осуществлении деятельности в их зданиях и сооружениях.
Социальная сфера
В профессиональных школах, колледжах и техникумах во всех регионах ежеквартально будут проводиться краткосрочные курсы по обучению профессиям лиц с инвалидностью.
Кроме того для них Минтруда организует на постоянной основе в моноцентрах "Ишга мархамат" учебные курсы по обучению профессиям востребованным на рынке труда, иностранным языкам, компьютерной грамотности и основам программирования.
Информация о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, занесенных в "Мехр дафтари" (книга милосердия), будет выявляться через межведомственную интеграционную платформу системы "Электронное правительство".
Экология
Вводится должность заместителя хокима, который будет заниматься не только вопросами строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства, но и экологией и озеленением.
Содействие бизнесу
Фонд поддержки и развития фармацевтической отрасли будет покрывать 75% расходов организаций-производителей по проведению регистрации фармацевтической продукции в зарубежных государствах после представления документа, подтверждающего ее регистрацию.
Физическим лицам разрешается разведение рыбы в своих домохозяйствах в качестве самозанятого лица.
Кроме того, начиная с 1 февраля 2022 года по 1 января 2025 года, производителям оборудования для рыбоводства предоставляется ряд льгот.
В частности, налоговые ставки по налогу на прибыль, земельному налогу с и налогу на имущество юрлиц, а также налогу за пользование водными ресурсами, уменьшаются на 50 процентов.
Владельцам домохозяйств, занимающихся разведением рыбы, ставки земельного налога и налога на имущество также снижаются наполовину.
Противодействие коррупции
Запускается эксперимент по внедрению системы рейтинговой оценки в деятельность 26 государственных организаций, внедряющих в свою деятельность систему менеджмента по противодействию коррупции. Эта система будет введена с 1 июля во всех госорганах.