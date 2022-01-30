https://uz.sputniknews.ru/20220130/minyust-predlojil-karat-za-nepriyatnyy-zapax-22438498.html

Минюст предложил карать за неприятный запах

Минюст предложил карать за неприятный запах

В международных рейтингах Узбекистан занимает высокие места по загрязненности воздуха

2022-01-30T10:00+0500

2022-01-30T10:00+0500

2022-01-30T14:43+0500

общество

минюст узбекистана

запах

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ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана предлагает ввести в законодательство ответственность за распространение неприятных и вредных запахов. Такое заявление опубликовано на официальном сайте министерства.По данным ведомства, с 2018 по 2020 годы стране удалось улучшить свои позиции в рейтинге международной организации AirVisual, занимающейся мониторингом загрязненности воздуха, лишь на две позиции – опуститься с 16 до 18 строчки.Как отмечают специалисты Минюста, запах – это присутствие в воздухе примесей летучих соединений. Неприятные запахи указывают на загрязнение воздуха вредными веществами. Они могут раздражать глаза и носоглотку, вызывать головные боли, болезни органов дыхания и пищеварения, плохое самочувствие.По статистике, в Узбекистане 83 539 промышленных предприятий. Поскольку их основная деятельность связана с производством и переработкой, все они являются потенциальными источниками вредных выбросов в атмосферу и едких запахов.Действующее законодательствоВ Узбекистане в настоящий момент действует закон "Об охране атмосферного воздуха", однако в нем нет положений, касающихся неприятных запахов, отмечают в министерстве.Деятельность предприятий, загрязняющих окружающую среду, регулируют санитарные правила "Об охране атмосферного воздуха в жилых помещениях". Они предусматривают создание санитарно-защитных норм вокруг производственных предприятий, являющихся источником загрязнения атмосферы. Всего существует 5 категорий таких зон – от 50 до 1000 метров в зависимости от типа предприятия. Однако СанПиН не оговаривает уровень неприятных запахов.Читайте также: Воздух в Ташкенте признали "вредным для здоровья"

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минюст узбекистана, запах