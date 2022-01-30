https://uz.sputniknews.ru/20220130/pochti-kajdaya-tretya-uzbekistanka-stalkivaetsya-s-domashnim-nasiliem-22449336.html

Почти каждая третья узбекистанка сталкивается с домашним насилием

Почти каждая третья узбекистанка сталкивается с домашним насилием

В каких-то областях с оскорбления и физическое насилие в семье терпят до 66% женщин.

2022-01-30T11:15+0500

2022-01-30T11:15+0500

2022-01-30T11:19+0500

общество

насилие в семье

женщины

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ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Научно-исследовательский институт махалли и семьи провел опрос среди женщин в шести областях страны, который показал, что правовая грамотность среди женщин остается низкой, сообщает пресс-служба института.В опросе участвовали 800 женщин в возрасте 18-50 лет из Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ферганской областей, Республики Каракалпакстан и города Ташкента.Больше половины респонденток (55,2%) живут в городах, треть имеет высшее образование, а 73,8% работают в той или иной сфере.Как показал опрос, с насилием и оскорблениями в семье сталкиваются около 31% женщин, при этом четверть опрошенных испытывают насилие в определенных случаях, а для 7% оскорбления и побои являются обычным явлением. Еще 9% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.Самая тяжелая ситуация с насилием в Сырдарьинской и Самаркандской областях – 66% и 50% соответственно.При этом в жизни каждой второй опрошенной превалируют закон и религиозные нормы, каждой третьей – только закон. Примечательно, что для 61,0% женщин закон – это прежде всего порядок, для 53,8% - справедливость и лишь для 37,9% - защита.Исследователи проверили знание респонтентами законодательства. Как показал опрос, уровень правовой грамотности у женщин лишь 43,7% - значительно ниже среднего.По результатам опроса научно-исследовательский институт махалли и семьи выработает предложения и рекомендации по повышению правовой культуры женщин, отмечается в сообщении.Читайте также: Каждый пятый развод в Узбекистане - из-за вмешательства родственников

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насилие в семье, женщины