https://uz.sputniknews.ru/20220130/prestupnik-shantajiroval-uzbekistanku-intimnym-video-22450734.html

Преступник шантажировал узбекистанку интимным видео

Преступник шантажировал узбекистанку интимным видео

Знакомый по "Одноклассникам" грозился разместить в соцсетях интимное видео, вымогая деньги и смартфон.

2022-01-30T13:12+0500

2022-01-30T13:12+0500

2022-01-30T13:12+0500

происшествия

одноклассники

задержание преступников

шантаж

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ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Жительница Карши обратилась в правоохранительные органы с жалобой на шантаж, сообщает пресс-служба МВД.По данным Следственного отдела, 32-летняя женщина в социальной сети "Одноклассники" познакомилась с мужчиной, назвавшимся "Аброром" и через некоторое время вступила с ним в близкие отношения. Мужчина тайком снял интимное видео.Угрожая выложить видео в социальных сетях, мужчина получил от потерпевшей 900 долларов, но продолжал ее шантажировать, требуя передать ему смартфон стоимостью 4,5 млн сумов и серьги стоимостью 2.5 млн сумов. Женщина попросила помощи у правоохранителей.При передаче смартфона и украшений мужчина был задержан. Им оказался 34-летний Н.Ж., ранее судимый за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.Еще одно кибер-преступление раскрыто в Фергане. Жительница города в конце 2020 года в социальной сети познакомилась с неизвестным, который обманным путем выманил у нее 30 млн сумов в качестве ставок в онлайн-казино.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 "Мошенничество" Уголовного кодекса Узбекистана. Подозреваемый задержан. Ему грозит до трех лет лишения свободы.Читайте также: В Ташкенте женщина сбросила ребенка в вольер к медведю

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одноклассники, задержание преступников, шантаж