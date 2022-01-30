Общество
Узбекистанский бизнесмен усыновил 9 детей из детдома - фото
12:13 30.01.2022 (обновлено: 12:17 30.01.2022)
© Facebook/Айдын РахимбаевБизнесмен Мурад Назаров усыновил 9 детей
© Facebook/Айдын Рахимбаев
Теперь в семье основателя Murad Buildings растет 14 детей разных национальностей.
ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Известный узбекистанский бизнесмен, основатель Murad Buildings Мурад Назаров с супругой Умидой усыновили девять детей. Такую новость сообщил на своей странице в Facebook его друг и партнер по бизнесу Айдын Рахимбаев.
По словам казахстанского предпринимателя, супруги Назаровы и раньше задумывались об усыновлении.
"И вот недавно так получилось, что расформировывали Детский дом в Ташкенте и они узнали об этом, созвонились и выяснилось, что эти 9 детей, среди которых были братья, сёстры, жили вместе и не хотели расставаться. И Мурад с супругой Умидой, после недолгих раздумий решили забрать их всех!!", - пишет Рахимбаев.
Среди усыновленных - дети разных национальностей: узбеки, русские, евреи и казахи. У Мурада Назарова уже есть пятеро биологических детей, так что вместе с приемными в семье будет расти 14 малышей.