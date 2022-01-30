https://uz.sputniknews.ru/20220130/uzbekistanskiy-biznesmen-usynovil-9-detey-iz-detdoma---foto-22449619.html

Узбекистанский бизнесмен усыновил 9 детей из детдома - фото

Узбекистанский бизнесмен усыновил 9 детей из детдома - фото

Теперь в семье основателя Murad Buildings растет 14 детей разных национальностей.

2022-01-30T12:13+0500

2022-01-30T12:13+0500

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общество

узбекистан

бизнесмен

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ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Известный узбекистанский бизнесмен, основатель Murad Buildings Мурад Назаров с супругой Умидой усыновили девять детей. Такую новость сообщил на своей странице в Facebook его друг и партнер по бизнесу Айдын Рахимбаев.По словам казахстанского предпринимателя, супруги Назаровы и раньше задумывались об усыновлении.Среди усыновленных - дети разных национальностей: узбеки, русские, евреи и казахи. У Мурада Назарова уже есть пятеро биологических детей, так что вместе с приемными в семье будет расти 14 малышей.Читайте также: Сколько детских домов и городков закрылось в Узбекистане с сентября

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узбекистан, бизнесмен