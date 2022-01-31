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Что делать, чтобы быстро уснуть: проверено, работает
Что делать, чтобы быстро уснуть: проверено, работает
Как не страдать от бессонницы, а быстро и глубоко заснуть? Ученые поделились отличным способом.
2022-01-31T23:00+0500
2022-01-31T23:00+0500
2022-01-31T23:00+0500
это интересно
ученые
бессонница
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Исследователи из Национального университета Сеула поделились отличным способом, как быстро и крепко заснуть. Для этого нужно всего лишь надеть носки. Так вы снизите температуру тела, пишет МИР24 со ссылкой на издание Express.По словам ученых, носки согревают ноги, из-за этого расширяются сосуды и кровь приливает к ступням. В результате этого температура тела снижается. Сомнологи провели эксперимент, в котором участники засыпали в носках на 7,5 минуты быстрее, чем с босыми ногами, и в 7,5 раза реже просыпались ночью. Носки также позволили им спать в целом на 32 минуты дольше. А эффективность сна повысилась на 7,6%.Однако людям, страдающим от проблем с кровообращением, носки на ночь надевать не стоит, предупреждают ученые.Читайте также: Что будет с организмом, если принимать рыбий жир
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MIA „Rosiya Segodnya“
ученые, бессонница
Что делать, чтобы быстро уснуть: проверено, работает
Как не страдать от бессонницы, а быстро и глубоко заснуть? Ученые поделились отличным способом.
Исследователи из Национального университета Сеула поделились отличным способом, как быстро и крепко заснуть. Для этого нужно всего лишь надеть носки. Так вы снизите температуру тела, пишет МИР24
со ссылкой на издание Express.
По словам ученых, носки согревают ноги, из-за этого расширяются сосуды и кровь приливает к ступням. В результате этого температура тела снижается.
Сомнологи провели эксперимент, в котором участники засыпали в носках на 7,5 минуты быстрее, чем с босыми ногами, и в 7,5 раза реже просыпались ночью.
Носки также позволили им спать в целом на 32 минуты дольше. А эффективность сна повысилась на 7,6%.
Однако людям, страдающим от проблем с кровообращением, носки на ночь надевать не стоит, предупреждают ученые.