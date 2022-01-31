https://uz.sputniknews.ru/20220131/chto-budet-s-organizmom-esli-prinimat-rybiy-jir--22456011.html

Что будет с организмом, если принимать рыбий жир

Что будет с организмом, если принимать рыбий жир

Какие изменения происходят в организме при регулярном употреблении рыбьего жира, рассказала нутрициолог Екатерина Миахйленко.

2022-01-31T07:30+0500

2022-01-31T07:30+0500

2022-01-31T07:30+0500

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О полезных свойствах рыбы известно немало. Но рыбий жир заслуживает особого внимания. Как сообщила в интервью РИА Новости нутрициолог Екатерина Михайленко, он богат важными микроэлементами: витаминами А, D, Омегой-3 и жирными кислотами. Витамин D в свою очередь позволяет предотвратить нарушения обмена кальция и фосфора в костях, то есть сокращает угрозу развития остеопороза. Лучшие источники рыбьего жира - это сельдь, палтус, скумбрия, лосось, тунец и треска, отмечает нутрициолог.Читайте также: Что будет, если есть грейпфрут раз в неделю

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