https://uz.sputniknews.ru/20220131/chto-budet-s-organizmom-esli-prinimat-rybiy-jir--22456011.html
Что будет с организмом, если принимать рыбий жир
Что будет с организмом, если принимать рыбий жир
Какие изменения происходят в организме при регулярном употреблении рыбьего жира, рассказала нутрициолог Екатерина Миахйленко.
2022-01-31T07:30+0500
2022-01-31T07:30+0500
2022-01-31T07:30+0500
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О полезных свойствах рыбы известно немало. Но рыбий жир заслуживает особого внимания. Как сообщила в интервью РИА Новости нутрициолог Екатерина Михайленко, он богат важными микроэлементами: витаминами А, D, Омегой-3 и жирными кислотами. Витамин D в свою очередь позволяет предотвратить нарушения обмена кальция и фосфора в костях, то есть сокращает угрозу развития остеопороза. Лучшие источники рыбьего жира - это сельдь, палтус, скумбрия, лосось, тунец и треска, отмечает нутрициолог.Читайте также: Что будет, если есть грейпфрут раз в неделю
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MIA „Rosiya Segodnya“
продукты
Что будет с организмом, если принимать рыбий жир
Какие изменения происходят в организме при регулярном употреблении рыбьего жира, рассказала нутрициолог Екатерина Миахйленко.
О полезных свойствах рыбы известно немало. Но рыбий жир заслуживает особого внимания. Как сообщила в интервью РИА Новости
нутрициолог Екатерина Михайленко, он богат важными микроэлементами: витаминами А, D, Омегой-3 и жирными кислотами.
"Витамин А необходим для молодости нашей кожи, поддержания иммунитета и здоровья глаз", - объясняет специалист.
Витамин D в свою очередь позволяет предотвратить нарушения обмена кальция и фосфора в костях, то есть сокращает угрозу развития остеопороза.
Лучшие источники рыбьего жира - это сельдь, палтус, скумбрия, лосось, тунец и треска, отмечает нутрициолог.
"При этом витаминов A и D в два раза больше в жире, полученном из печени трески. В ней также присутствуют калий, магний и фосфор. Но из-за высокой калорийности употреблять печень трески стоит умеренно", — заявила Михайленко.