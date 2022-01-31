https://uz.sputniknews.ru/20220131/foto-kak-izmenilos-samochuvstvie-devochki-kotoruyu-mat-sbrosila-v-voler-s-medvedem-22473600.html

Фото: как изменилось самочувствие девочки, которую мать сбросила в вольер с медведем

Фото: как изменилось самочувствие девочки, которую мать сбросила в вольер с медведем

Сотрудники зоопарка решили поднять настроение девочке, которую мать перекинула в вольер с медведем. На данный момент ребенок находится в больнице. Девочка пострадала только от падения с высоты.

2022-01-31T20:04+0500

2022-01-31T20:04+0500

2022-01-31T20:04+0500

происшествия

ташкентский зоопарк

медведь

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik.Трехлетняя девочка, которую мать сбросила в вольер с медведем, до сих пор находится в одной из больниц Ташкента. Из отделения детской травматологической хирургии и нейрохирургии ее перевели в палату интенсивной терапии. Ее состояние оценивается как стабильное, рассказали в пресс-службе Ташкентского зоопарка.Пострадала девочка только от падения в вольер с высоты, медведь не проявил агрессии к ребенку, отмечают в ведомстве. О состоянии ребенка рассказал и ее лечащий врач, кандидат медицинских наук Собир Насимов."Проведено контрольное обследование в динамике. Мы делаем все возможное, чтобы в будущем девочка не испытала никаких последствий этого происшествия", - заявил он.Тем не менее, сотрудники зоопарка решили навестить ребенка."Настроение у девочки хорошее, она развлекает медсестёр стихотворениями, а мы, в свою очередь, порадовали её подарками", - сообщили в пресс-службе зоопарка.Кроме подарков, администрация Ташкентского зоопарка решила сделать для пострадавшей девочки и ее брата пожизненный бесплатный вход в зоопарк.Напомним, 28 января женщина перекинула 3-летнюю девочку через защитный барьер и сбросила ее в вольер с бурым медведем в зоопарке Ташкента. Медведь обнюхал ребенка, но не тронул.Данные о матери ребенка между тем опубликовалоМинистерство по поддержке махалли и семьи в своем Telegram-канале. По данным министерства, женщина 1991 года рождения работает преподавателем в одном из столичных вузов. Помимо дочери, которую она сбросила к медведю в зоопарке, в семье есть еще один ребенок.Мать с детьми живет в доме своего отца в Сергелийском районе Ташкента. Как оказалось, женщина впала в депрессию после того, как муж бросил ее и переехал в Россию. Супруги были на грани развода.Отмечается, что махаллинские чиновники приняли меры, чтобы примирить пару. Ранее семье оказывали и другую помощь, в том числе дважды обеспечивали продуктами за счет спонсоров.Правоохранительные органы продолжают расследование.Читайте также:Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка

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ташкентский зоопарк, медведь