https://uz.sputniknews.ru/20220131/jiteli-neskolkix-rayonov-tashkenta-do-vechera-ostanutsya-bez-gaza-22467228.html
Жители нескольких районов Ташкента до вечера остались без газа
Жители нескольких районов Ташкента до вечера остались без газа
Отключения коснутся более десятка многоэтажек и улиц. Подробнее — в материале.
2022-01-31T15:21+0500
2022-01-31T15:21+0500
2022-01-31T15:24+0500
общество
ташкент
газ
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Жителям нескольких столичных районов временно отключили газ.На улице Ханабад начались работы по переносу подземного газопровода низкого давления D—720 мм.В связи с этим, в понедельник до 18.00 приостановлена подача газа населению и оптовым потребителям Сергелийского района и на пересечении Бектемирского и Мирабадского районов по улицам Баратходжа, Куйлук овул, Бадахшан.Кроме того, временно прекращено газоснабжение в Зангиатинском районе Ташкентской области.Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.Читайте также:
ташкент
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ташкент, газ
Жители нескольких районов Ташкента до вечера остались без газа
15:21 31.01.2022 (обновлено: 15:24 31.01.2022)
Отключения коснулись более десятка квартир. Подробнее — в материале.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Жителям нескольких столичных районов временно отключили газ.
На улице Ханабад начались работы по переносу подземного газопровода низкого давления D—720 мм.
В связи с этим, в понедельник до 18.00 приостановлена подача газа населению и оптовым потребителям Сергелийского района и на пересечении Бектемирского и Мирабадского районов по улицам Баратходжа, Куйлук овул, Бадахшан.
Кроме того, временно прекращено
газоснабжение в Зангиатинском районе Ташкентской области.
Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.
Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.