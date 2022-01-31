https://uz.sputniknews.ru/20220131/jiteli-neskolkix-rayonov-tashkenta-do-vechera-ostanutsya-bez-gaza-22467228.html

Жители нескольких районов Ташкента до вечера остались без газа

Жители нескольких районов Ташкента до вечера остались без газа

Отключения коснутся более десятка многоэтажек и улиц. Подробнее — в материале.

2022-01-31T15:21+0500

2022-01-31T15:21+0500

2022-01-31T15:24+0500

общество

ташкент

газ

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Жителям нескольких столичных районов временно отключили газ.На улице Ханабад начались работы по переносу подземного газопровода низкого давления D—720 мм.В связи с этим, в понедельник до 18.00 приостановлена подача газа населению и оптовым потребителям Сергелийского района и на пересечении Бектемирского и Мирабадского районов по улицам Баратходжа, Куйлук овул, Бадахшан.Кроме того, временно прекращено газоснабжение в Зангиатинском районе Ташкентской области.Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.Читайте также:

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ташкент, газ