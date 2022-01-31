https://uz.sputniknews.ru/20220131/kak-budet-razvivatsya-pandemiya-v-buduschem---zayavlenie-uchenyx-22455277.html

Как будет развиваться пандемия в будущем - заявление ученых

Как будет развиваться пандемия в будущем - заявление ученых

По словам итальянских ученых, штамм "омикрон" позволяет прогнозировать дальнейший ход пандемии. 31.01.2022, Sputnik Узбекистан

2022-01-31T07:00+0500

2022-01-31T07:00+0500

2022-01-31T07:00+0500

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ученые

пандемия

штамм-омикрон

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Ученые из итальянского института "Спалланцани" считают, что COVID-19 ждет судьба "испанки" - гриппа, свирепствовавшего в Европе в начале 20 века. По их словам, быстрое распространение омикрон-штамма показывает, что в скоро COVID-19 станет обычной сезонной болезнью, подобно гриппу, а вакцинация от него будет проходить раз в год.С таким заявлением выступил ученый, директор итальянского Национального научно-исследовательского института "Спалланцани" Франческо Вайя, сообщает радио Sputnik.Вероятно, мир перейдет к ежегодной вакцинации, которая будет начинаться с людей с проблемами со здоровьем, считает исследователь.Читайте также: Дубль два: ждет ли мир новая пандемия

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ученые, пандемия, штамм-омикрон