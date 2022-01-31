https://uz.sputniknews.ru/20220131/postavki-orujiya-v-donbass-vyxodit-li-rossiya-iz-minskix-soglasheniy-22461018.html

Поставки оружия в Донбасс. Выходит ли Россия из Минских соглашений?

Поставки оружия в Донбасс. Выходит ли Россия из Минских соглашений?

"Птичка прилетела" — это фраза министра обороны Украины Алексей Резников. Только с 22 по 28 января он отчитался о прибытии четырех таких "птичек", под завязку груженные оружием и боеприпасами.

2022-01-31T11:59+0500

2022-01-31T11:59+0500

2022-01-31T11:59+0500

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Только с 22 по 28 января он отчитался о прибытии четырех таких "птичек", как он называет американские военно-транспортные самолеты, под завязку груженные летальным оружием и боеприпасами. В каждом из них более 80 тонн военных грузов, предназначение которых одно — убивать.Помимо США, оружие все активнее отправляют на Украину Британия, Турция, Польша, Литва, другие страны НАТО. Формальный повод: "для сдерживания российской агрессии", которую Запад сам и придумал. Украина же, постоянно благодаря натовских покровителей за смертоносную помощь, все явственнее осознает опасность раскручивания этой мифической "угрозы". По меткому выражению Сергея Лаврова, "сейчас американцы стали настолько откровенно и цинично использовать Украину против России, что уже сам киевский режим испугался".При этом все понимают, что использоваться это оружие будет в Донбассе, где украинские Вооруженные силы продолжают обстрелы мирного населения и провокации. На этой фразе обычно следуют гневные окрики западных журналистов и экспертов: "Это все российская дезинформация!" Газета The Times, к примеру, в редакционной колонке под характерным заголовком "Наказать Путина" пишет: "На самом деле оружие оборонительное. Противотанковые ракеты Javelin, поставляемые из США, не будут использованы, если российские танки будут держаться за пределами Украины".Так и хочется спросить авторов этой колонки: против кого же Украина уже применила данный вид оружия в Донбассе еще в ноябре прошлого года? Заодно хотелось бы напомнить, как американцы божились, что "Джавелины" вообще не окажутся в этом регионе, а будут храниться на западе Украины, подальше от зоны боев. Спецпредставитель американского Госдепартамента на Украине Курт Волкер неоднократно заверял, когда только первая партия этих ракет поступила из США, что "это именно оборонительное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта". И вот пожалуйста — украинское телевидение радостно демонстрирует кадры использования "Джавелинов" в Донбассе. Кто может спровоцировать войну на Украине >>Очень показательная история, разъясняющая, почему американцам на слово верить нельзя. Нам же теперь возразят: "Да кто такой этот Волкер? Ведь письменных гарантий неприменения американских ракет в Донбассе никто не давал".Говоря об "исключительно оборонительном вооружении", которым сейчас НАТО буквально нашпиговывает Украину, западные политики откровенно лукавят. Ударные беспилотники, уже активно применяемые Украиной в зоне конфликта, или снайперские винтовки никак нельзя отнести к "оборонительным" видам оружия, но они ведь тоже поставляются. Причем никого на Западе не смущает, что львиная доля этого оружия запрещена Минскими соглашениями к размещению и тем более применению в районе боевых действий в Донбассе. Это ведь только Россия должна выполнять данный документ. Судя по логике заявлений американцев, Киеву это вовсе не обязательно делать. Равно как и странам НАТО, которые держат на территории Украины постоянные контингенты своих военных инструкторов, невзирая на требования "Минска-2".А мы же знаем, что "висящее на стене ружье" (а в данном случае — тысячи и тысячи ружей) рано или поздно должно выстрелить. Украина накапливает свои ударные силы в зоне конфликта, в непосредственной близости не только к линии фронта, но и к российской границе — и в любой момент может их применить. Отсюда — и предложение секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака о том, чтобы начать официальные "поставки отдельных видов вооружения" Донецкой и Луганской народным республикам. Ясно, что данное предложение сделано не для того, чтобы обострить конфликт в Донбассе. Это — контрмера в ответ на наращивание поставок оружия на Украину, как раз попытка сдержать Запад от усиления этого смертоносного потока.Но как же возмутились западные аналитики и их украинские подопечные! "Предложения поставить оружие в так называемые народные республики — это исключительно опасный шаг и на данный момент последнее, что нам нужно", — заявила Элизабет Броу, эксперт Американского института предпринимательства. "Я думаю, что это политические заявления, поскольку пока так называемые республики не признаны, Российская Федерация не может официально поставлять туда вооружение", — сказал Сергей Гармаш, участник украинской делегации в Трехсторонней группе минских переговоров.Особенно возмутился бывший посол США в России Майкл Макфол. Тот поразил даже ведущих радиостанции "Эхо Москвы", которые обычно полностью разделяют мнение своих американских собеседников. Украинские военные мечтают рвать россиян голыми руками >>Слушая рассуждения дипломата, те недоуменно спросили: "Майкл, простите, то есть всем можно поставлять на территорию Украины оружие для Киева, а для того, чтобы поставлять оружие для ДНР и ЛНР, России нужно идти в Совет Безопасности ООН, правильно?" Ответ Макфола обезоруживает своей "святой простотой" (которая, как известно, хуже воровства): "Точно! Извините, пожалуйста, но Донбасс — это не российские провинции, это не ваши земли". Из чего напрашивается вывод, что американец рассматривает Украину как свою провинцию — вопрос-то касался не только Донбасса.Некоторые российские аналитики в принципе разделили мнение экс-посла. Так, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов сказал: "Я объясню, почему господин Макфол так говорит. Потому что мы формально считаем ДНР и ЛНР частью Украины… Вы или крестик снимите, или Донбасс признайте".Сергей Лавров на своей недавней пресс-конференции дал понять, что не теряет надежды на Минские соглашения и не хочет признанием республик Донбасса "снять с Киева вину за саботаж, который они уже восемь лет продолжают в отношении документа, одобренного Советом Безопасности ООН". Поэтому допустимо предположить, что Россия может официально признать Донбасс лишь в случае окончательного срыва Украиной Минского процесса или провокации, сравнимой с нападением Грузии на Южную Осетию в 2008 году.Но когда мы говорим о поставках вооружений, нужно вспоминать мировую практику. Америку и ряд ее союзников по НАТО никогда не останавливал вопрос признания или непризнания каких бы то ни было государственных образований, когда речь шла о борьбе с неугодными им режимами, пусть и легитимными. Достаточно вспомнить вооружение сирийских боевиков, которых Запад называл "демократической оппозицией", или курдов Ирака.Есть и более актуальный пример. Не так давно администрация Байдена одобрила договор о поставках оружия Тайваню на 750 миллионов долларов. Тут бы и спросить Макфола, где решение Совбеза ООН по этому поводу. Ведь не считают же США Тайвань собственной "провинцией". Да и независимость этого образования Вашингтон не признавал.Лондон сел в лужу с эпическим фейком о "российском заговоре" на Украине >>Все, чем руководствуются США относительно острова, который американцы формально считают частью Китая, — это закон об отношениях с Тайванем, принятый в апреле 1979-го. И никакие международные акты не мешают Вашингтону вести успешный бизнес с этим непризнанным государством (в 2020 году Тайвань стал девятым по объему товарооборота партнером США) и официально поставлять ему оружие.Где же причитания Макфола и его коллег по поводу "международных принципов", "уважения территориальной целостности суверенных государств, признанных ООН" и пр.? Оказывается, в случае с Китаем и Тайванем эти "принципы" работают с точностью до наоборот.Тем более удивительно, что западные эксперты постоянно проводят параллели между Украиной и Тайванем. Они в своем большинстве даже не понимают, что в этих случаях противоречат сами себе, ведь Тайвань скорее является примером того, как можно (во всяком случае, с точки зрения Запада) выстраивать политику относительно де-юре непризнанной, но де-факто существующей республики.Тот же Макфол неоднократно заявлял: "Если США не смогут сдержать Путина от повторного вторжения на Украину, это будет иметь негативные последствия для целей США по сдерживанию Китая от вторжения на Тайвань". Вот как! И куда же, спрашивается, делись отсылки дипломата на международные нормы уважения территориальной целостности?Лишь до некоторых экспертов постепенно начало доходить, что, приводя в пример Тайвань, они полностью разбивают свои же аргументы относительно непризнанных республик Донбасса. Так, аналитик Института Гувера Харис Темплмен на днях опубликовал статью с более чем красноречивым заголовком: "Тайвань — не Украина. Прекратите связывать их судьбы воедино". В ней он открыто говорит, что вопрос защиты этих территорий, с точки зрения США, — это вопрос выстраивания своих приоритетов во внешней политике, а вовсе не репутации. И, кстати, пишет: "Америке не нужно воевать с Россией на Украине, чтобы спасти Тайвань от Китая".Нас постоянно пытаются принудить играть по неким "международным правилам". При этом для самих США эти правила меняются в зависимости от региона и обстоятельств. Неслучайно замглавы российского МИД Александр Грушко вспомнил "Чугуевскую филармонию", выступив против принципа "здесь играем, здесь не играем, здесь селедку заворачиваем".Если Запад считает, что поставки оружия в непризнанный Тайвань соответствуют международным нормам, то он не вправе отказывать России в таком же подходе к "пока не признанным" республикам Донбасса. Если Запад считает, что накачивание Украины оружием, запрещенным Минскими соглашениями, не является нарушением таковых, то он точно не вправе отказывать России в симметричных контрмерах. Если уж в Киев прилетает очередная "птичка" из Америки, то не удивляйтесь появлению "Черных лебедей" там, где вы их не ждете.Источник: РИА Новости

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