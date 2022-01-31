https://uz.sputniknews.ru/20220131/tsentry-gosuslug-stali-vydavat-id-karty-22473968.html

Центры госуслуг стали выдавать ID-карты

Центры госуслуг стали выдавать ID-карты

Оформить новое удостоверение личности можно в Центрах госуслуг в столице и Ташкентской области.

2022-01-31T20:38+0500

2022-01-31T20:38+0500

2022-01-31T20:38+0500

общество

ташкентская область

ташкент

id-карта

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ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Оформить удостоверение личности нового образца - ID-карту - теперь можно не только в отделах внутренних дел по миграции и гражданству, но и в Центрах государственных услуг.Как сообщает пресс-служба Агентства государственных услуг в своем Telegram-канале, такая возможность создана в Центрах госуслуг Мирабадского, Мирзо-Улугбекского, Янгихаётского, Сергелийского, Учтепинского, Чиланзарского, Яккасарайского, Яшнабадского, Шайхантахурского, Юнусабадского, Алмазарского районов Ташкента, а также в Центре государственных услуг города Нурафшан Ташкентской области.Поэтапная замена биометрических паспортов на ID-карты стартовала в Узбекистане с 1 января 2021 года. В картах содержится специальный электронный носитель информации, на котором хранятся данные о владельце паспорта в электронном виде.До конца 2022 года ID-карты будут выдаваться только тем, кто впервые получает паспорт в 16 лет либо меняет его по каким-то причинам: в связи с утерей или при смене имени или фамилии.На втором этапе, до 2029 года будут постепенно заменять паспорта тем, у кого истек срок действия старого, биометрического документа.Читайте также: Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 февраля

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