https://uz.sputniknews.ru/20220131/uzbekistanskie-rabochie-postroyat-kosmodrom-v-rossii-22466703.html

Узбекистанские рабочие построят космодром в России

Узбекистанские рабочие построят космодром в России

Часть граждан Узбекистана, трудоустроенных в России в рамках пилотного набора, будет направлена на строительство космодрома "Восточный".

2022-01-31T14:21+0500

2022-01-31T14:21+0500

2022-01-31T14:48+0500

общество

узбекистан

космодром "восточный"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/518/03/5180300_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_24aa9c2db95e24a8df85d12d87786f72.jpg

ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Власти Узбекистана договорились с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России) об отправке граждан страны на работу на строительство космодрома Восточный. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции.Переговоры между ЦЭНКИ, Министерством занятости и трудовых отношений и Агентством по внешней трудовой миграции прошли в понедельник в Ташкенте и были успешными, сообщает пресс-служба.На космодром будет направлена часть узбекистанцев, привлеченных на работу в Россию в рамках пилотного набора. Конкурсы среди граждан Узбекистана для работы на объектах ЦЭНКИ уже прошли в нескольких регионах страны. Напомним, осенью 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки России. Позже министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что около 10% строителей из Узбекистана, привлекаемых на работу в рамках программы, отправятся на строительство объектов космодрома Восточный.В пилотном проекте по привлечению в Российскую Федерацию граждан Узбекистана для работы в области строительства участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.По взаимной договоренности госорганов двух стран, часть процедур, необходимых для въезда в Россию и получения патента, граждане Узбекистана могут пройти еще на родине. В частности, речь идет о медицинском осмотре, дактилоскопической регистрации, вакцинации от коронавируса. Все затраты возьмет на себя работодатель.Соглашение между двумя странами об организованном наборе работников действует с 2017 года. По данным миграционного ведомства, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.Читайте также: Сколько узбекистанцев отправятся на работу за границу к 2026 году

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, космодром "восточный"